PER*** PERFORM PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik)

BIST En Aktif Hisseler
|KARSN
|1,97
|445.710.928
|% 17,96
|OYAYO
|4,46
|19.460.336
|% 14,95
|VKFYO
|2,36
|9.227.555
|% 14,56
|TUCLK
|5,24
|34.193.890
|% 13,91
|GYHOL
|22,72
|6.805.148
|% 13,66
|Alış
|Satış
|%
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|Sterlin
|7,9208
|7,9605
|% -0,57
|Frank
|6,4736
|6,5126
|% 0,64
|Riyal
|1,6554
|1,6637
|% -0,04
|Alış
|Satış
|%
|Altın Ons
|1.600
|1.600
|21,27
|Altın Gr.
|320
|320
|3,78
|Cumhuriyet
|2.126
|2.158
|14,00
|Tam
|2.112
|2.165
|5,05
|Yarım
|1.021
|1.047
|2,44
|Çeyrek
|512
|524
|1,22
|Gümüş.Ons
|16,76
|16,80
|0,16
|Gümüş Gr.
|3,36
|3,37
|0,04
|B. Petrol
|50,24
|50,24
|0,57
Seans Raporu
- 16:23AVGYO Yüzde 6.62 oranında artışla 1.61 lira fiyatla işlem gören hissede 13, 945, 184 adet işlem
- 16:22XU100 Endeks 107, 718 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 63 üstünde . İşlem hacmi 6, 275.00 milyon TL de
- 16:22OSTIM Yüzde 9.18 oranında artışla 2.26 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 424, 775 adet işlem
- 16:21ASUZU Yüzde 13.27 oranında artışla 11.52 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 201, 805 adet işlem
- 16:20YKSLN Yüzde 4.96 oranında artışla 8.88 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 362, 761 adet işlem