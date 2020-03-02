***PER*** PERFORM PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik)
02.03.2020 15:41
***PER*** PERFORM PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )
Türkçe
İzahname (Değişiklik)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun 28.01.2020 tarih ve 12233903-305.04-E.1166 sayılı yazısı ile izin verilen fon izahname tadil metni ektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/823297
BIST
16:53107.475
En Yüksek
|Değişim
|: 1,40%
|| 1.481,01
|Açılış
|: 108.379
|
|Önceki Kapanış
|: 105.994
|
109.405
En Düşük
106.425
16:536,2276
En Yüksek
|Değişim
|: -0,06%
|| -0,0035
|Açılış
|: 6,2260
|
|Önceki Kapanış
|: 6,2460
|
6,2593
En Düşük
6,1999
16:536,9201
En Yüksek
|Değişim
|: 0,55%
|| 0,0380
|Açılış
|: 6,9250
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8790
|
6,9503
En Düşük
6,8533
16:53319,08
En Yüksek
|Değişim
|: 0,86%
|| 2,72
|Açılış
|: 319,08
|
|Önceki Kapanış
|: 316,36
|
323,80
En Düşük
316,74
BIST En Aktif Hisseler
|KARSN
|1,98
|465.304.520
|% 18,56
|
|OYAYO
|4,46
|19.504.039
|% 14,95
|
|ASUZU
|11,68
|50.767.411
|% 14,85
|
|ULUUN
|3,92
|3.117.587
|% 14,62
|
|VKFYO
|2,36
|9.236.851
|% 14,56
|
|YONGA
|8,64
|116.079
|% -10,00
|
|MZHLD
|14,03
|24.677
|% -5,20
|
|BAGFS
|14,03
|15.314.197
|% -3,24
|
|ECZYT
|11,64
|9.191.084
|% -3,00
|
|VERUS
|19,33
|5.131.643
|% -2,37
|
|THYAO
|11,88
|1.029.559.890
|% 1,11
|
|ASELS
|28,18
|529.884.832
|% 2,47
|
|KARSN
|1,98
|465.304.520
|% 18,56
|
|GARAN
|9,62
|419.310.956
|% 1,26
|
|YKBNK
|2,40
|337.130.212
|% 4,80
|
|KARSN
|1,98
|465.304.520
|% 18,56
|
|YKBNK
|2,40
|337.130.212
|% 4,80
|
|ODAS
|2,05
|227.743.058
|% 4,59
|
|ADESE
|1,49
|147.190.558
|% 7,97
|
|EKGYO
|1,42
|140.717.817
|% 2,16
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,9343
|7,9741
|% -0,40
|
|Frank
|6,4890
|6,5281
|% 0,88
|
|Riyal
|1,6549
|1,6632
|% -0,07
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.594
|1.594
|14,95
|
|Altın Gr.
|319
|319
|2,70
|
|Cumhuriyet
|2.126
|2.158
|14,00
|
|Tam
|2.108
|2.160
|0,19
|
|Yarım
|1.018
|1.045
|-0,11
|
|Çeyrek
|511
|522
|-0,05
|
|Gümüş.Ons
|16,67
|16,72
|0,07
|
|Gümüş Gr.
|3,34
|3,35
|0,01
|
|B. Petrol
|50,38
|50,38
|0,71
|
Seans Raporu
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17:05MRGYO
Yüzde 5.56 oranında artışla 1.14 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 478, 337 adet işlem
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17:04EUYO
Yüzde 4.42 oranında artışla 1.18 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 611, 189 adet işlem
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17:03OSTIM
Yüzde 8.70 oranında artışla 2.25 lira fiyatla işlem gören hissede 9, 572, 005 adet işlem
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17:02XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 1204, 76 artarak (% 1.20 ) 101, 258
-
17:02
Tavandan işlem gören hisse senedleri : EGCYO, KAPLM, BALAT, UMPAS, KERVN, EGCYH