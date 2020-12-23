***PER*** PERFORM PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik)









***PER*** PERFORM PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )Türkçeİzahname (Değişiklik)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarAçıklama Kurul'un (SPK) 21.12.2020 tarih ve E-12233903-305.01.01-13113 sayılı kararı ile Perform Portföy Serbest (Döviz) Fon'un Perform Portföy Üçüncü Serbest Fon'a dönüşümüne ilişkin onaylı izahname tadil metni.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/894427BIST