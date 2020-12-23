***PER*** PERFORM PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik)
23.12.2020 14:01
***PER*** PERFORM PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )
Türkçe
İzahname (Değişiklik)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Açıklama Kurul'un (SPK) 21.12.2020 tarih ve E-12233903-305.01.01-13113 sayılı kararı ile Perform Portföy Serbest (Döviz) Fon'un Perform Portföy Üçüncü Serbest Fon'a dönüşümüne ilişkin onaylı izahname tadil metni.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/894427
BIST
15:171.413
En Yüksek
|Değişim
|: 0,54%
|| 7,53
|Açılış
|: 1.409
|
|Önceki Kapanış
|: 1.405
|
1.419
En Düşük
1.409
15:177,6456
En Yüksek
|Değişim
|: -0,18%
|| -0,0137
|Açılış
|: 7,6470
|
|Önceki Kapanış
|: 7,6400
|
7,6763
En Düşük
7,6196
15:179,3268
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0147
|Açılış
|: 9,3050
|
|Önceki Kapanış
|: 9,3300
|
9,3647
En Düşük
9,2956
15:17456,99
En Yüksek
|Değişim
|: -0,21%
|| -0,98
|Açılış
|: 456,99
|
|Önceki Kapanış
|: 457,97
|
460,59
En Düşük
456,25
BIST En Aktif Hisseler15:17
|SNKRN
|14,85
|4.684.091
|% 10,00
|
|OZRDN
|8,92
|2.835.082
|% 9,99
|
|INVEO
|47,62
|80.422.027
|% 9,98
|
|GUBRF
|56,80
|21.984.156
|% 9,97
|
|YESIL
|89,35
|18.737.569
|% 9,97
|
|PAMEL
|16,93
|620.400
|% -9,99
|
|CASA
|100,50
|1.552.424
|% -9,95
|
|MMCAS
|4,72
|715.032
|% -9,92
|
|HLGYO
|3,73
|232.909.273
|% -9,90
|
|ROYAL
|4,22
|1.357.523
|% -9,83
|
|SKBNK
|1,52
|1.225.358.918
|% 5,56
|
|GARAN
|9,97
|1.063.432.405
|% -0,70
|
|TSKB
|1,86
|777.707.726
|% 0,54
|
|KARTN
|2.530,10
|632.755.428
|% 3,88
|
|SISE
|7,14
|615.044.685
|% 0,14
|
|SKBNK
|1,52
|1.225.358.918
|% 5,56
|
|TSKB
|1,86
|777.707.726
|% 0,54
|
|EKGYO
|2,18
|543.500.454
|% 0,93
|
|ISGYO
|2,48
|409.037.307
|% 3,33
|
|ODAS
|4,10
|469.948.854
|% 1,99
|
|15:17
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,6417
|7,6456
|% -0,18
|
|Euro
|9,3171
|9,3268
|% 0,16
|
|Sterlin
|10,2194
|10,2706
|% 0,19
|
|Frank
|8,5514
|8,6029
|% -0,22
|
|Riyal
|2,0303
|2,0404
|% -0,22
|
|15:17
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.861
|1.861
|-0,75
|
|Altın Gr.
|457
|457
|-1,13
|
|Cumhuriyet
|3.030
|3.076
|-28,00
|
|Tam
|3.015
|3.093
|-28,09
|
|Yarım
|1.457
|1.496
|-13,59
|
|Çeyrek
|731
|748
|-6,79
|
|Gümüş.Ons
|25,28
|25,33
|0,10
|
|Gümüş Gr.
|6,20
|6,21
|0,01
|
Seans Raporu
15:17
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15:31GOLTS
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15:29BRISA
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