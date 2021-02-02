***PER*** PERFORM PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik)
02.02.2021 15:03
***PER*** PERFORM PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )
Türkçe
İzahname (Değişiklik)
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun 29.01.2021 tarih ve E-12233903-305.01.01-1040 sayılı kararı ile, Perform Portföy Üçüncü Serbest Fon'un Perform Portföy Hisse Senedi Serbest fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)'a dönüşümüne ve dönüşümüne ilişkin izahname tadil metninin onaylanması talebimiz uygun bulunmuştur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/906934
BIST
16:261.510
En Yüksek
|Değişim
|: 1,18%
|| 17,64
|Açılış
|: 1.505
|
|Önceki Kapanış
|: 1.492
|
1.518
En Düşük
1.500
16:267,1855
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,0010
|Açılış
|: 7,1900
|
|Önceki Kapanış
|: 7,1650
|
7,1987
En Düşük
7,0912
16:268,6529
En Yüksek
|Değişim
|: -0,19%
|| -0,0169
|Açılış
|: 8,6500
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6600
|
8,7084
En Düşük
8,5692
16:26424,41
En Yüksek
|Değişim
|: -1,29%
|| -5,57
|Açılış
|: 424,99
|
|Önceki Kapanış
|: 429,98
|
430,99
En Düşük
421,56
BIST En Aktif Hisseler16:25
|DZGYO
|6,05
|57.759.396
|% 10,00
|
|GOLTS
|59,40
|87.299.515
|% 10,00
|
|AGYO
|3,96
|18.176.776
|% 10,00
|
|TSGYO
|6,27
|11.958.791
|% 10,00
|
|DITAS
|39,82
|5.625.954
|% 10,00
|
|KAPLM
|31,50
|15.949.562
|% -10,00
|
|TACTR
|28,86
|6.008.421
|% -9,98
|
|NIBAS
|36,00
|49.639.475
|% -9,95
|
|UMPAS
|2,27
|249.659
|% -8,47
|
|ATSYH
|7,60
|620.067
|% -7,54
|
|DOHOL
|4,22
|1.940.892.154
|% 8,21
|
|KOZAL
|122,40
|1.238.977.074
|% -1,37
|
|SISE
|7,56
|1.008.703.694
|% 2,30
|
|GARAN
|9,55
|989.647.643
|% 0,74
|
|EKGYO
|2,45
|917.180.509
|% 0,41
|
|DOHOL
|4,22
|1.940.892.154
|% 8,21
|
|EKGYO
|2,45
|917.180.509
|% 0,41
|
|TSKB
|1,84
|423.552.242
|% 0,00
|
|ODAS
|4,01
|713.021.121
|% -3,14
|
|SKBNK
|1,47
|218.647.037
|% 0,68
|
|16:25
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,1804
|7,1845
|% -0,03
|
|Euro
|8,6476
|8,6537
|% -0,19
|
|Sterlin
|9,8026
|9,8517
|% 0,06
|
|Frank
|7,9808
|8,0288
|% -0,04
|
|Riyal
|1,9121
|1,9216
|% 0,02
|
|16:25
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.834
|1.834
|-25,03
|
|Altın Gr.
|425
|425
|-5,19
|
|Cumhuriyet
|2.825
|2.868
|-24,00
|
|Tam
|2.807
|2.878
|-29,91
|
|Yarım
|1.357
|1.392
|-14,46
|
|Çeyrek
|681
|696
|-7,24
|
|Gümüş.Ons
|27,31
|27,34
|-1,47
|
|Gümüş Gr.
|6,36
|6,37
|-0,32
|
|B. Petrol
|57,65
|57,65
|1,32
|
Seans Raporu
16:25
daha fazla
-
16:37DOHOL
Yüzde 7.95 oranında artışla 4.21 lira fiyatla işlem gören hissede 492, 528, 455 adet işlem
-
16:36ETYAT
Yüzde 5.84 oranında artışla 4.17 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 710, 233 adet işlem
-
16:35
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler KOZAA, KOZAL, PETKM
-
16:35XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 11, 91 artarak (% 0.91 ) 1, 324
-
16:35
Tavandan işlem gören hisse senedleri : VAKFN, VERUS, FADE, RODRG, TSGYO, DAGHL, EKIZ, DITAS, DNISI, GOLTS