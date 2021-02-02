***PER*** PERFORM PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik)









***PER*** PERFORM PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )Türkçeİzahname (Değişiklik)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarSermaye Piyasası Kurulu'nun 29.01.2021 tarih ve E-12233903-305.01.01-1040 sayılı kararı ile, Perform Portföy Üçüncü Serbest Fon'un Perform Portföy Hisse Senedi Serbest fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)'a dönüşümüne ve dönüşümüne ilişkin izahname tadil metninin onaylanması talebimiz uygun bulunmuştur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/906934BIST