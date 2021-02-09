***PER*** PERFORM PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik)
09.02.2021 12:16
***PER*** PERFORM PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )
Türkçe
İzahname (Değişiklik)
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun 29.01.2021 tarih ve E-12233903-305.01.01-1040 sayılı yazısı ile, Perform Portföy Üçüncü Serbest Fon'un Perform Portföy Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)'a dönüşümüne izin verilmiştir. Fon dönüşümü sonrası Perform Portföy Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)'un izahname tam metni ektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/908562
BIST
12:371.548
En Yüksek
|Değişim
|: 0,83%
|| 12,75
|Açılış
|: 1.539
|
|Önceki Kapanış
|: 1.535
|
1.551
En Düşük
1.536
12:377,0924
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 0,0192
|Açılış
|: 7,1000
|
|Önceki Kapanış
|: 7,0950
|
7,1413
En Düşük
7,0620
12:378,5960
En Yüksek
|Değişim
|: 0,75%
|| 0,0637
|Açılış
|: 8,5900
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5350
|
8,6212
En Düşük
8,5143
12:37421,38
En Yüksek
|Değişim
|: 1,18%
|| 4,92
|Açılış
|: 421,38
|
|Önceki Kapanış
|: 416,46
|
422,53
En Düşük
415,69
BIST En Aktif Hisseler12:35
|MERIT
|181,50
|304.013
|% 10,00
|
|DIRIT
|10,91
|2.118.624
|% 9,98
|
|CLEBI
|175,40
|48.738.468
|% 9,97
|
|EKIZ
|15,44
|757.857
|% 9,97
|
|GEDZA
|38,66
|40.406.985
|% 9,95
|
|SUMAS
|67,00
|130.449
|% -6,69
|
|SNKRN
|25,10
|409.005
|% -5,78
|
|RALYH
|4,78
|5.253.231
|% -5,16
|
|KATMR
|5,01
|118.991.614
|% -5,11
|
|NIBAS
|31,66
|11.089.626
|% -4,92
|
|KOZAL
|140,50
|1.494.151.718
|% 4,54
|
|EKGYO
|2,62
|1.379.534.642
|% -2,60
|
|GARAN
|10,13
|994.099.872
|% 2,95
|
|PETKM
|5,38
|900.920.799
|% 3,66
|
|SISE
|7,79
|697.798.932
|% 2,23
|
|EKGYO
|2,62
|1.379.534.642
|% -2,60
|
|PETKM
|5,38
|900.920.799
|% 3,66
|
|SKBNK
|1,47
|239.734.607
|% 0,68
|
|DOHOL
|3,56
|571.870.507
|% -2,73
|
|TSKB
|1,82
|283.020.047
|% 1,11
|
|12:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,0931
|7,0959
|% 0,32
|
|Euro
|8,5913
|8,5966
|% 0,75
|
|Sterlin
|9,7468
|9,7956
|% 0,52
|
|Frank
|7,8987
|7,9463
|% 0,70
|
|Riyal
|1,8858
|1,8952
|% 0,24
|
|12:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.847
|1.847
|17,49
|
|Altın Gr.
|421
|421
|4,86
|
|Cumhuriyet
|2.792
|2.834
|14,00
|
|Tam
|2.785
|2.855
|20,81
|
|Yarım
|1.346
|1.381
|10,07
|
|Çeyrek
|675
|691
|5,03
|
|Gümüş.Ons
|27,64
|27,68
|0,33
|
|Gümüş Gr.
|6,29
|6,30
|0,07
|
|B. Petrol
|60,87
|60,87
|0,17
|