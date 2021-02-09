***PER*** PERFORM PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik)









***PER*** PERFORM PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )Türkçeİzahname (Değişiklik)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarSermaye Piyasası Kurulu'nun 29.01.2021 tarih ve E-12233903-305.01.01-1040 sayılı yazısı ile, Perform Portföy Üçüncü Serbest Fon'un Perform Portföy Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)'a dönüşümüne izin verilmiştir. Fon dönüşümü sonrası Perform Portföy Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)'un izahname tam metni ektedir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/908562BIST