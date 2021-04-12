***PER*** PERFORM PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik)
12.04.2021 14:20
***PER*** PERFORM PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )
Türkçe
İzahname (Değişiklik)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) 07.04.2021 tarih ve E-12233903-305.04-4704 sayılı yazısı ile Perform Portföy Birinci Serbest Fon'un izahname değişikliği başvurusu uygun bulunmuştur. Değişiklikler 26.04.2021 tarihinde yürürlüğe girecektir.Tasarruf Sahiplerine Duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/926663
BIST
17:011.381
En Yüksek
|Değişim
|: -0,85%
|| -11,80
|Açılış
|: 1.393
|
|Önceki Kapanış
|: 1.393
|
1.398
En Düşük
1.375
17:018,1466
En Yüksek
|Değişim
|: -0,10%
|| -0,0080
|Açılış
|: 8,1300
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1550
|
8,2284
En Düşük
8,1093
17:019,7122
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0090
|Açılış
|: 9,6800
|
|Önceki Kapanış
|: 9,6900
|
9,7807
En Düşük
9,6710
17:01453,69
En Yüksek
|Değişim
|: -0,79%
|| -3,62
|Açılış
|: 453,69
|
|Önceki Kapanış
|: 457,31
|
460,56
En Düşük
453,30
BIST En Aktif Hisseler17:01
|PENGD
|4,51
|141.398.914
|% 10,00
|
|QUAGR
|19,91
|713.574
|% 10,00
|
|KENT
|372,90
|4.329.488
|% 10,00
|
|TUREX
|15,97
|908.996
|% 9,99
|
|TKURU
|334,80
|6.729.577
|% 9,99
|
|BRKO
|1,62
|1.806.576
|% -10,00
|
|SONME
|40,50
|1.017.361
|% -10,00
|
|SNKRN
|36,90
|1.279.780
|% -10,00
|
|GSRAY
|3,54
|294.031.588
|% -9,92
|
|ETYAT
|5,38
|16.746.472
|% -9,88
|
|NTGAZ
|15,48
|1.022.727.310
|% -6,35
|
|GARAN
|6,62
|663.403.698
|% -0,30
|
|EREGL
|16,43
|621.590.249
|% 0,74
|
|HALKB
|4,52
|611.730.631
|% -0,44
|
|PETKM
|6,02
|562.902.119
|% 0,17
|
|YKBNK
|2,07
|347.045.686
|% -1,43
|
|EKGYO
|1,84
|266.538.722
|% -2,13
|
|HALKB
|4,52
|611.730.631
|% -0,44
|
|TSKB
|1,34
|144.793.578
|% -0,74
|
|GARAN
|6,62
|663.403.698
|% -0,30
|
|17:01
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,1426
|8,1466
|% -0,10
|
|Euro
|9,7054
|9,7122
|% 0,09
|
|Sterlin
|11,1530
|11,2089
|% 0,10
|
|Frank
|8,7737
|8,8266
|% -0,13
|
|Riyal
|2,1639
|2,1748
|% -0,18
|
|17:01
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.734
|1.734
|-9,94
|
|Altın Gr.
|454
|454
|-3,40
|
|Cumhuriyet
|3.013
|3.058
|-14,00
|
|Tam
|2.993
|3.069
|-18,85
|
|Yarım
|1.447
|1.484
|-9,12
|
|Çeyrek
|726
|742
|-4,56
|
|Gümüş.Ons
|24,83
|24,87
|-0,41
|
|Gümüş Gr.
|6,52
|6,53
|-0,10
|
|B. Petrol
|63,98
|63,98
|1,03
|