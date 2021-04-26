***PER*** PERFORM PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik)
26.04.2021 11:43
***PER*** PERFORM PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )
Türkçe
İzahname (Değişiklik)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) 07.04.2021 tarih ve E-12233903-305.04-4704 sayılı yazısı ile Perform Portföy Birinci Serbest Fon'un izahname değişikliği başvurusu uygun bulunmuştur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/930827
BIST
11:441.364
En Yüksek
|Değişim
|: 1,41%
|| 18,95
|Açılış
|: 1.344
|
|Önceki Kapanış
|: 1.345
|
1.365
En Düşük
1.344
11:448,3141
En Yüksek
|Değişim
|: -0,65%
|| -0,0547
|Açılış
|: 8,3000
|
|Önceki Kapanış
|: 8,2700
|
8,4860
En Düşük
8,2925
11:4410,0642
En Yüksek
|Değişim
|: -0,74%
|| -0,0754
|Açılış
|: 10,0300
|
|Önceki Kapanış
|: 9,9650
|
10,2769
En Düşük
10,0501
11:44475,83
En Yüksek
|Değişim
|: -0,51%
|| -2,43
|Açılış
|: 475,83
|
|Önceki Kapanış
|: 478,27
|
485,04
En Düşük
474,91
BIST En Aktif Hisseler11:44
|MAALT
|193,60
|6.256.331
|% 10,00
|
|ORMA
|30,58
|21.345
|% 10,00
|
|SANKO
|11,67
|9.701.438
|% 9,99
|
|CLEBI
|235,90
|19.982.787
|% 9,98
|
|MERIT
|185,20
|347.250
|% 9,98
|
|CASA
|100,50
|58.391
|% -8,64
|
|BJKAS
|8,06
|47.256.826
|% -7,89
|
|GLYHO
|3,62
|37.087.856
|% -7,42
|
|SNPAM
|17,11
|10.129
|% -6,50
|
|FENER
|32,00
|25.945.448
|% -4,99
|
|GWIND
|5,88
|493.829.055
|% 5,76
|
|GARAN
|7,08
|462.302.399
|% 0,14
|
|EREGL
|18,55
|431.257.045
|% 3,11
|
|PETKM
|6,42
|366.365.793
|% 2,07
|
|KRDMD
|7,03
|270.648.289
|% 0,86
|
|GWIND
|5,88
|493.829.055
|% 5,76
|
|YKBNK
|2,09
|151.745.755
|% 0,48
|
|GARAN
|7,08
|462.302.399
|% 0,14
|
|EKGYO
|1,82
|111.043.490
|% 1,11
|
|PETKM
|6,42
|366.365.793
|% 2,07
|
|11:44
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,3084
|8,3141
|% -0,65
|
|Euro
|10,0582
|10,0642
|% -0,74
|
|Sterlin
|11,5566
|11,6146
|% -0,21
|
|Frank
|9,0829
|9,1376
|% -0,45
|
|Riyal
|2,2157
|2,2268
|% -0,41
|
|11:44
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.780
|1.780
|3,25
|
|Altın Gr.
|476
|477
|-1,76
|
|Cumhuriyet
|3.144
|3.192
|37,00
|
|Tam
|3.123
|3.204
|31,80
|
|Yarım
|1.509
|1.550
|15,38
|
|Çeyrek
|757
|775
|7,69
|
|Gümüş.Ons
|26,05
|26,07
|0,05
|
|Gümüş Gr.
|6,97
|6,98
|-0,03
|
|B. Petrol
|64,57
|64,57
|-0,85
|