***PER*** PERFORM PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik)









***PER*** PERFORM PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )Türkçeİzahname (Değişiklik)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarSermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) 07.04.2021 tarih ve E-12233903-305.04-4704 sayılı yazısı ile Perform Portföy Birinci Serbest Fon'un izahname değişikliği başvurusu uygun bulunmuştur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/930827BIST