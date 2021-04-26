***PER*** PERFORM PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik)
26.04.2021 14:44
***PER*** PERFORM PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )
Türkçe
İzahname (Değişiklik)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
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http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/930880
BIST
17:301.364
En Yüksek
|Değişim
|: 1,42%
|| 19,14
|Açılış
|: 1.344
|
|Önceki Kapanış
|: 1.345
|
1.370
En Düşük
1.344
17:308,3107
En Yüksek
|Değişim
|: -0,69%
|| -0,0581
|Açılış
|: 8,2550
|
|Önceki Kapanış
|: 8,2700
|
8,4860
En Düşük
8,2673
17:3010,0444
En Yüksek
|Değişim
|: -0,94%
|| -0,0952
|Açılış
|: 9,9600
|
|Önceki Kapanış
|: 9,9650
|
10,2769
En Düşük
10,0034
17:30474,63
En Yüksek
|Değişim
|: -0,76%
|| -3,64
|Açılış
|: 474,85
|
|Önceki Kapanış
|: 478,27
|
485,04
En Düşük
472,40
BIST En Aktif Hisseler17:30
|TRILC
|40,48
|44.418.580
|% 10,00
|
|MAALT
|193,60
|6.535.890
|% 10,00
|
|ULAS
|4,84
|3.239.018
|% 10,00
|
|EGPRO
|30,80
|14.158.591
|% 10,00
|
|ATSYH
|4,51
|143.355
|% 10,00
|
|FENER
|30,32
|53.932.184
|% -9,98
|
|BJKAS
|7,88
|91.638.304
|% -9,94
|
|UMPAS
|1,58
|51.486
|% -9,71
|
|PEKGY
|1,23
|103.937.431
|% -9,56
|
|IDEAS
|66,10
|435.124
|% -7,94
|
|EREGL
|18,98
|1.293.529.623
|% 5,50
|
|THYAO
|11,62
|1.015.957.125
|% 3,11
|
|GWIND
|5,72
|979.948.280
|% 2,88
|
|GARAN
|7,06
|880.130.487
|% -0,14
|
|PETKM
|6,47
|871.016.853
|% 2,86
|
|YKBNK
|2,06
|367.830.782
|% -0,96
|
|GWIND
|5,72
|979.948.280
|% 2,88
|
|PETKM
|6,47
|871.016.853
|% 2,86
|
|GARAN
|7,06
|880.130.487
|% -0,14
|
|KRDMD
|7,05
|710.855.386
|% 1,15
|
|17:30
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,3037
|8,3107
|% -0,69
|
|Euro
|10,0342
|10,0444
|% -0,94
|
|Sterlin
|11,4949
|11,5526
|% -0,75
|
|Frank
|9,0326
|9,0870
|% -1,00
|
|Riyal
|2,2067
|2,2177
|% -0,82
|
|17:30
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.779
|1.779
|1,98
|
|Altın Gr.
|475
|475
|-3,41
|
|Cumhuriyet
|3.125
|3.172
|-20,00
|
|Tam
|3.108
|3.188
|-15,34
|
|Yarım
|1.502
|1.542
|-7,42
|
|Çeyrek
|753
|771
|-3,71
|
|Gümüş.Ons
|26,14
|26,16
|0,14
|
|Gümüş Gr.
|6,97
|6,98
|-0,03
|
|B. Petrol
|64,35
|64,35
|-1,07
|