***PER*** PERFORM PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik)









***PER*** PERFORM PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )Türkçeİzahname (Değişiklik)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarSermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) 24.08.2021 tarih ve E-12233903-305.04-10076 sayılı yazısı ile Perform Portföy Birinci Serbest (Döviz) Fon izahnamesinin 7.1.1. ve 7.1.5. numaralı maddelerinin tadil edilmesi talebiyle Kurul'a (SPK) yapılan başvuruya izin verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/960359BIST