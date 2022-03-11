***PER*** PERFORM PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik)









***PER*** PERFORM PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )Türkçeİzahname (Değişiklik)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarSermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) 23.02.2022 tarih ve E-12233903-305.04-17678 sayılı yazısı ile Perform Portföy Birinci Serbest (Döviz) Fon'un izahname değişikliği başvurusu uygun bulunmuştur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1009543BIST