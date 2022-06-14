***PER*** PERFORM PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik)
14.06.2022 12:01
***PER*** PERFORM PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )
Türkçe
İzahname (Değişiklik)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
.
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Alım Satıma Aracılık Eden Kuruluşlar ve Alım Satım Yerleri Hakkında
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1037155
BIST
13:352.499
En Yüksek
|Değişim
|: -0,46%
|| -11,60
|Açılış
|: 2.527
|
|Önceki Kapanış
|: 2.510
|
2.533
En Düşük
2.490
13:3517,2672
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0056
|Açılış
|: 17,2650
|
|Önceki Kapanış
|: 17,2400
|
17,2960
En Düşük
17,1960
13:3518,0574
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 0,0657
|Açılış
|: 18,0100
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0000
|
18,1216
En Düşük
17,9666
13:351.010,91
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 1,68
|Açılış
|: 1.011,16
|
|Önceki Kapanış
|: 1.009,24
|
1.015,69
En Düşük
1.005,33
BIST En Aktif Hisseler13:35
|IDEAS
|19,69
|14.994.026
|% 10,00
|
|RAYSG
|11,77
|3.291.185
|% 10,00
|
|UFUK
|60,95
|1.734.581
|% 9,92
|
|FONET
|15,74
|75.584.274
|% 9,69
|
|BRKO
|1,37
|1.955.016
|% 9,60
|
|TSGYO
|4,94
|4.458.824
|% -9,85
|
|ULUUN
|18,36
|70.277.513
|% -6,47
|
|KAPLM
|53,20
|1.165.392
|% -5,59
|
|OYAYO
|7,04
|1.209.202
|% -4,86
|
|SUMAS
|62,00
|342.066
|% -4,62
|
|THYAO
|46,90
|2.351.957.665
|% -0,21
|
|EREGL
|30,78
|998.107.719
|% -1,16
|
|SISE
|21,64
|881.338.928
|% -2,35
|
|SASA
|42,86
|756.547.282
|% 0,56
|
|KRDMD
|13,02
|616.296.584
|% -0,99
|
|EKGYO
|2,59
|310.171.782
|% 0,00
|
|YKBNK
|4,66
|387.157.073
|% -1,48
|
|ODAS
|2,83
|213.799.088
|% 0,35
|
|MOBTL
|1,79
|119.027.498
|% -4,28
|
|DOHOL
|4,02
|247.393.647
|% -0,99
|
|13:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,2626
|17,2672
|% 0,03
|
|Euro
|18,0243
|18,0574
|% 0,37
|
|Sterlin
|20,8375
|20,9420
|% -0,15
|
|Frank
|17,3008
|17,4050
|% 0,38
|
|Riyal
|4,5876
|4,6106
|% 0,06
|
|13:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.821
|1.821
|1,61
|
|Altın Gr.
|1.012
|1.012
|3,06
|
|Cumhuriyet
|6.732
|6.834
|-16,00
|
|Tam
|6.720
|6.820
|2,00
|
|Yarım
|3.299
|3.336
|1,00
|
|Çeyrek
|1.653
|1.667
|0,00
|
|Gümüş.Ons
|21,11
|21,13
|0,04
|
|Gümüş Gr.
|11,72
|11,74
|0,03
|
|B. Petrol
|123
|123
|0,81
|