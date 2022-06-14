Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***PER*** PERFORM PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik)

14.06.2022 12:01
***PER*** PERFORM PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik)


***PER*** PERFORM PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )

Türkçe
İzahname (Değişiklik)

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
.
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Alım Satıma Aracılık Eden Kuruluşlar ve Alım Satım Yerleri Hakkında



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1037155


BIST
GÜNCEL HABERLER




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
13:352.499
Değişim :  -0,46% |  -11,60
Açılış :  2.527  
Önceki Kapanış :  2.510  
En Yüksek
2.533 En Düşük
2.490
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler13:35
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
IDEAS 19,69 14.994.026 % 10,00  
RAYSG 11,77 3.291.185 % 10,00  
UFUK 60,95 1.734.581 % 9,92  
FONET 15,74 75.584.274 % 9,69  
BRKO 1,37 1.955.016 % 9,60  
daha fazla
13:35 Alış Satış %  
Dolar 17,2626 17,2672 % 0,03  
Euro 18,0243 18,0574 % 0,37  
Sterlin 20,8375 20,9420 % -0,15  
Frank 17,3008 17,4050 % 0,38  
Riyal 4,5876 4,6106 % 0,06  
daha fazla
13:35 Alış Satış %  
Altın Ons 1.821 1.821 1,61  
Altın Gr. 1.012 1.012 3,06  
Cumhuriyet 6.732 6.834 -16,00  
Tam 6.720 6.820 2,00  
Yarım 3.299 3.336 1,00  
Çeyrek 1.653 1.667 0,00  
Gümüş.Ons 21,11 21,13 0,04  
Gümüş Gr. 11,72 11,74 0,03  
B. Petrol 123 123 0,81  
Seans Raporu 13:35
daha fazla
Copyright 2022 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru