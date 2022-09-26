***PER*** PERFORM PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik)









***PER*** PERFORM PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )Türkçeİzahname (Değişiklik)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarPerform Portföy Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon) izahnamesinin muhtelif maddelerinde yapılacak değişikliklere Semaye Piyasası Kurulu'nun 24.08.2022 tarih ve E-12233903-305.04-25355 sayılı ile izin verilmiştir."http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1065183BIST