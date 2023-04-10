***PER*** PERFORM PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik)
10.04.2023 11:05
***PER*** PERFORM PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )
Türkçe
İzahname (Değişiklik)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun 09.03.2023 tarih ve E-12233903-305.04-34375 sayılı yazısı ile Perform Portföy Hisse Senedi Serbest (TL) Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon) izahnamesinin muhtelif maddelerinde yapılacak değişikliklere izin verilmiştir. Değişikliklere ilişkin izahname tadil metni ektedir.
Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1134616
BIST
15:435.039
En Yüksek
|Değişim
|: 2,32%
|| 114,31
|Açılış
|: 4.956
|
|Önceki Kapanış
|: 4.925
|
5.050
En Düşük
4.956
15:4319,2766
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0398
|Açılış
|: 19,6500
|
|Önceki Kapanış
|: 19,6750
|
19,2879
En Düşük
19,2200
15:4320,9308
En Yüksek
|Değişim
|: -0,30%
|| -0,0621
|Açılış
|: 21,3300
|
|Önceki Kapanış
|: 21,4450
|
21,0512
En Düşük
20,9053
15:431.239,57
En Yüksek
|Değişim
|: -0,21%
|| -2,62
|Açılış
|: 1.239,57
|
|Önceki Kapanış
|: 1.242,19
|
1.243,76
En Düşük
1.230,73
BIST En Aktif Hisseler15:43
|MARKA
|19,83
|18.962.906
|% 9,98
|
|BALAT
|15,76
|618.107
|% 9,98
|
|PKART
|24,28
|19.563.147
|% 9,96
|
|KAREL
|18,13
|110.462.733
|% 9,95
|
|GESAN
|81,75
|619.612.848
|% 9,95
|
|AVHOL
|19,50
|102.677.307
|% -6,61
|
|DERHL
|5,36
|28.247.084
|% -6,46
|
|ULUSE
|142,20
|74.768.013
|% -5,07
|
|COSMO
|83,80
|5.982.869
|% -4,83
|
|UZERB
|210,10
|2.587.760
|% -4,24
|
|THYAO
|131,00
|3.961.389.577
|% 2,83
|
|KOZAL
|22,14
|2.185.323.970
|% 2,50
|
|EKGYO
|7,13
|1.931.798.455
|% 6,58
|
|EREGL
|35,46
|1.730.281.511
|% 1,72
|
|ASTOR
|57,90
|1.464.834.732
|% 2,12
|
|EKGYO
|7,13
|1.931.798.455
|% 6,58
|
|KOZAL
|22,14
|2.185.323.970
|% 2,50
|
|ZOREN
|4,88
|374.218.000
|% 9,91
|
|IHLGM
|1,01
|78.382.462
|% 4,12
|
|ODAS
|6,93
|426.153.209
|% 4,21
|
|15:43
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,2715
|19,2766
|% 0,21
|
|Euro
|20,9112
|20,9308
|% -0,30
|
|Sterlin
|23,7860
|23,9053
|% -0,11
|
|Frank
|21,1377
|21,2650
|% -0,14
|
|Riyal
|5,1230
|5,1487
|% 0,20
|
|15:43
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.997
|1.997
|-11,15
|
|Altın Gr.
|1.240
|1.240
|-2,44
|
|Cumhuriyet
|8.579
|8.608
|-17,00
|
|Tam
|8.537
|8.599
|36,00
|
|Yarım
|4.169
|4.208
|18,00
|
|Çeyrek
|2.085
|2.104
|9,00
|
|Gümüş.Ons
|24,89
|24,93
|-0,07
|
|Gümüş Gr.
|15,46
|15,47
|0,01
|
|B. Petrol
|84,73
|84,73
|-0,39
|
Seans Raporu
15:43
daha fazla
-
15:58YEOTK
Yüzde 7.69 oranında artışla 70.70 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 762, 556 adet işlem
-
15:57DERIM
Yüzde 8.03 oranında artışla 10.22 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 494, 188 adet işlem
-
15:56ENSRI
Yüzde 6.16 oranında artışla 23.08 lira fiyatla işlem gören hissede 751, 325 adet işlem
-
15:55XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 129, 31 artarak (% 2.39 ) 5, 538
-
15:55XU100
Endeks 5, 038 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 2, 3 üstünde . İşlem hacmi 35, 881.00 milyon TL de