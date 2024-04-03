***PER*** PERFORM PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik)









***PER*** PERFORM PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )Türkçeİzahname (Değişiklik)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarSermaye Piyasası Kurulu'nun 01.03.2024 tarih ve E-12233903-305.04-50589 sayılı izni ile fon izahnamesinin 7.1.1. ve 7.1.5. maddelerinde değişiklik yapılmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1266602BIST