***PER*** PERFORM PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname
09.02.2021 12:26
***PER*** PERFORM PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun 29.01.2021 tarih ve E-12233903-305.01.01-1040 sayılı yazısı ile, Perform Portföy Üçüncü Serbest Fon'un Perform Portföy Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)'a dönüşümüne izin verilmiştir. Fon dönüşümü sonrası Perform Portföy Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)'un izahname tam metni ektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/908564
BIST
15:211.549
En Yüksek
|Değişim
|: 0,94%
|| 14,48
|Açılış
|: 1.539
|
|Önceki Kapanış
|: 1.535
|
1.552
En Düşük
1.536
15:217,0813
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0081
|Açılış
|: 7,0950
|
|Önceki Kapanış
|: 7,0950
|
7,1413
En Düşük
7,0620
15:218,5800
En Yüksek
|Değişim
|: 0,56%
|| 0,0477
|Açılış
|: 8,5800
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5350
|
8,6212
En Düşük
8,5143
15:21420,07
En Yüksek
|Değişim
|: 0,87%
|| 3,61
|Açılış
|: 420,07
|
|Önceki Kapanış
|: 416,46
|
422,53
En Düşük
415,69
BIST En Aktif Hisseler15:19
|ERBOS
|60,50
|129.741.884
|% 10,00
|
|MERIT
|181,50
|1.017.671
|% 10,00
|
|JANTS
|607,50
|78.509.231
|% 9,99
|
|DITAS
|47,14
|40.512.053
|% 9,99
|
|SEKUR
|41,40
|21.787.787
|% 9,99
|
|TACTR
|38,00
|2.520.282
|% -9,74
|
|ROYAL
|3,70
|914.426
|% -9,54
|
|CASA
|145,20
|223.504
|% -9,25
|
|ISKUR
|384.000,00
|384.000
|% -9,00
|
|ORMA
|22,20
|630.816
|% -8,49
|
|KOZAL
|144,50
|2.711.459.384
|% 7,51
|
|GARAN
|10,26
|1.944.021.773
|% 4,27
|
|EKGYO
|2,61
|1.822.416.439
|% -2,97
|
|PETKM
|5,35
|1.209.688.116
|% 3,08
|
|SISE
|7,77
|1.191.962.910
|% 1,97
|
|EKGYO
|2,61
|1.822.416.439
|% -2,97
|
|TSKB
|1,82
|510.441.496
|% 1,11
|
|YKBNK
|2,98
|822.467.739
|% 2,05
|
|DOHOL
|3,56
|870.735.902
|% -2,73
|
|PETKM
|5,35
|1.209.688.116
|% 3,08
|
|15:19
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,0786
|7,0825
|% 0,13
|
|Euro
|8,5731
|8,5795
|% 0,55
|
|Sterlin
|9,7295
|9,7782
|% 0,34
|
|Frank
|7,8951
|7,9426
|% 0,65
|
|Riyal
|1,8830
|1,8924
|% 0,10
|
|15:19
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.843
|1.844
|13,85
|
|Altın Gr.
|420
|420
|3,61
|
|Cumhuriyet
|2.793
|2.835
|15,00
|
|Tam
|2.780
|2.850
|15,91
|
|Yarım
|1.344
|1.379
|7,70
|
|Çeyrek
|674
|689
|3,84
|
|Gümüş.Ons
|27,61
|27,65
|0,30
|
|Gümüş Gr.
|6,29
|6,29
|0,07
|
|B. Petrol
|60,59
|60,59
|-0,11
|
Seans Raporu
15:19
daha fazla
-
15:31KOZAL
Yüzde 7.44 oranında artışla 144.40 lira fiyatla işlem gören hissede 19, 107, 435 adet işlem
-
15:30XU100
Endeks 1, 550 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 99 üstünde . İşlem hacmi 25, 340.00 milyon TL de
-
15:28IDEAS
Yüzde 9.69 oranında artışla 24.68 lira fiyatla işlem gören hissede 683, 254 adet işlem
-
15:27KOZAL
Yüzde 6.70 oranında artışla 143.40 lira fiyatla işlem gören hissede 18, 860, 533 adet işlem
-
15:25
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler KOZAL, GARAN, VAKBN