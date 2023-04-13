***PER*** PERFORM PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname









***PER*** PERFORM PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )TürkçeİzahnameYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarSermaye Piyasası Kurulu'nun 09.03.2023 tarih ve E-12233903-305.04-34375 sayılı izin yazısı ile " Perform Portföy Hisse Senedi Serbest (TL) Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon) " ünvanı " Perform Portföy Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon) " olarak değiştirilmiştir.Değişiklik sonrası güncel izahname tam metni ektedir.Saygılarımızla,http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1137435BIST