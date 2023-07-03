***PER*** PERFORM PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname









***PER*** PERFORM PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )TürkçeİzahnameYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalar"TSPB Kolektif Yatırım Kuruluşu Portföylerinde Yer Alan Varlıkların Değerleme Esaslarına İlişkin Yönerge" ile yatırım fonlarına ilişkin yeni izahname standardına uyum sağlamak amacıyla fon izahnamelerinde yapılan muhtelif değişiklikler sonrası güncel fon izahname tam metni.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1164459BIST