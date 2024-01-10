***PER*** PERFORM PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname
10.01.2024 09:53
***PER*** PERFORM PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun 08.12.2023 tarih ve E-12233903-305.01.01-46353 sayılı izin yazısı ile, Perform Portföy Para Piyasası (TL) Fonu'nun katılma paylarının ihracına ilişkin izahnamenin onaylanması talebiyle Sermaye Piyasası Kurulu'na (SPK) yaptığımız başvuruya izin verilmiştir.
Ekte Kurul onaylı fon izahnamesi yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1237821
BIST
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11:017.774
En Düşük
|Değişim
|: 0,49%
|| 37,96
|Açılış
|: 7.734
|
|Önceki Kapanış
|: 7.736
|
7.709
En Yüksek
7.778
11:0129,9760
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,0514
|Açılış
|: 29,9700
|
|Önceki Kapanış
|: 29,9500
|
29,9768
En Düşük
29,8218
11:0132,8101
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,0727
|Açılış
|: 32,7500
|
|Önceki Kapanış
|: 32,7500
|
32,9000
En Düşük
32,6724
11:011.957,60
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 5,49
|Açılış
|: 1.957,60
|
|Önceki Kapanış
|: 1.952,10
|
1.959,03
En Düşük
1.941,43
BIST En Aktif Hisseler10:59
|EKOS
|52,80
|298.707.113
|% 10,00
|
|MARKA
|47,16
|14.214.738
|% 9,93
|
|GARFA
|102,80
|52.799.215
|% 7,93
|
|BINHO
|304,50
|267.926.418
|% 6,84
|
|AVGYO
|11,08
|19.500.800
|% 6,64
|
|ISKUR
|8.051.000,00
|8.051.000
|% -9,85
|
|TSPOR
|2,80
|112.838.878
|% -7,59
|
|BRKVY
|51,20
|4.061.217
|% -6,74
|
|BAGFS
|28,22
|72.365.962
|% -5,93
|
|ETYAT
|9,70
|3.323.768
|% -5,37
|
|THYAO
|243,20
|1.949.111.464
|% 0,12
|
|HALKB
|13,52
|859.914.672
|% -1,96
|
|ISCTR
|25,28
|859.510.080
|% 0,56
|
|YKBNK
|22,54
|847.240.259
|% 0,54
|
|KBORU
|60,20
|799.539.563
|% 5,99
|
|HALKB
|13,52
|859.914.672
|% -1,96
|
|TSPOR
|2,80
|112.838.878
|% -7,59
|
|BEGYO
|4,50
|172.763.863
|% 1,35
|
|YKBNK
|22,54
|847.240.259
|% 0,54
|
|ISCTR
|25,28
|859.510.080
|% 0,56
|
|10:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|29,9716
|29,9772
|% 0,18
|
|Euro
|32,7885
|32,7979
|% 0,18
|
|Sterlin
|37,9549
|38,1453
|% 0,13
|
|Frank
|35,0427
|35,2538
|% 0,21
|
|Riyal
|7,9684
|8,0083
|% 0,16
|
|10:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|22,95
|22,98
|% 0,66
|
|Platin
|934,15
|935,73
|% 0,66
|
|Paladyum
|985,48
|989,81
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|77,79
|77,79
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.030,86
|2.031,17
|% 0,66
|
Seans Raporu
10:59
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11:14KARYE
Yüzde 4.29 oranında artışla 30.16 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 460, 560 adet işlem
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11:13XU100
Endeks 7, 764 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 36 üstünde . İşlem hacmi 16, 562.00 milyon TL de
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11:13GESAN
Yüzde 5.47 oranında artışla 72.25 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 059, 058 adet işlem
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11:12EKOS
Yüzde 10.00 oranında artışla 52.80 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 920, 663 adet işlem
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11:11BINHO
Yüzde 6.84 oranında artışla 304.50 lira fiyatla işlem gören hissede 907, 143 adet işlem