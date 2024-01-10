***PER*** PERFORM PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname









***PER*** PERFORM PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )TürkçeİzahnameYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarSermaye Piyasası Kurulu'nun 08.12.2023 tarih ve E-12233903-305.01.01-46353 sayılı izin yazısı ile, Perform Portföy Para Piyasası (TL) Fonu'nun katılma paylarının ihracına ilişkin izahnamenin onaylanması talebiyle Sermaye Piyasası Kurulu'na (SPK) yaptığımız başvuruya izin verilmiştir.Ekte Kurul onaylı fon izahnamesi yer almaktadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1237821BIST