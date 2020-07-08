***PER*** PERFORM PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Performans Sunum Raporu
08.07.2020 16:35
***PER*** PERFORM PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Performans Sunum Raporu )
Türkçe
Performans Sunuş Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
20200630 PPD Portföy Performans Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/857093
BIST
16:22119.587
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 247,89
|Açılış
|: 119.603
|
|Önceki Kapanış
|: 119.339
|
120.203
En Düşük
119.064
16:226,8646
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0069
|Açılış
|: 6,8910
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8850
|
6,8673
En Düşük
6,8525
16:227,7747
En Yüksek
|Değişim
|: 0,49%
|| 0,0377
|Açılış
|: 7,7650
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7700
|
7,7764
En Düşük
7,7149
16:22399,45
En Yüksek
|Değişim
|: 0,88%
|| 3,48
|Açılış
|: 399,45
|
|Önceki Kapanış
|: 395,97
|
399,65
En Düşük
395,11
BIST En Aktif Hisseler
|KRDMA
|4,62
|25.835.680
|% 10,00
|
|KENT
|833,80
|34.417.201
|% 10,00
|
|PKENT
|228,90
|2.147.043
|% 10,00
|
|PEKGY
|10,68
|5.098.771
|% 9,99
|
|LUKSK
|18,18
|2.279.198
|% 9,98
|
|SNPAM
|9,63
|10.058.339
|% -9,92
|
|SONME
|8,61
|19.491.524
|% -6,92
|
|HALKS
|3,54
|204.067
|% -6,10
|
|FENER
|12,97
|85.870.972
|% -5,88
|
|MARTI
|1,42
|26.289.563
|% -5,33
|
|EKGYO
|2,29
|2.144.083.566
|% 2,23
|
|SISE
|6,51
|1.434.341.086
|% 0,31
|
|KRDMD
|3,30
|1.393.404.105
|% 3,45
|
|GARAN
|8,18
|1.138.636.667
|% -1,68
|
|PETKM
|4,39
|1.023.732.473
|% -0,68
|
|EKGYO
|2,29
|2.144.083.566
|% 2,23
|
|KRDMD
|3,30
|1.393.404.105
|% 3,45
|
|PETKM
|4,39
|1.023.732.473
|% -0,68
|
|IHLGM
|1,90
|431.095.817
|% 1,06
|
|SISE
|6,51
|1.434.341.086
|% 0,31
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5884
|8,6315
|% 0,12
|
|Frank
|7,2702
|7,3140
|% 0,29
|
|Riyal
|1,8250
|1,8342
|% 0,10
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.814
|1.814
|19,22
|
|Altın Gr.
|399
|400
|3,60
|
|Cumhuriyet
|2.589
|2.609
|24,60
|
|Tam
|2.665
|2.677
|25,30
|
|Yarım
|1.295
|1.309
|12,40
|
|Çeyrek
|647
|655
|6,20
|
|Gümüş.Ons
|18,63
|18,66
|0,38
|
|Gümüş Gr.
|4,10
|4,11
|0,07
|
|B. Petrol
|43,13
|43,13
|0,05
|