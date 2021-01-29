***PER*** PERFORM PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Performans Sunum Raporu
29.01.2021 14:53
***PER*** PERFORM PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Performans Sunum Raporu )
Türkçe
Performans Sunuş Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
20200101 - 20201231 IPF Portföy Performans Raporu (Bağımsız Denetimden Geçmiş)
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/906036
BIST
16:101.476
En Yüksek
|Değişim
|: -1,52%
|| -22,73
|Açılış
|: 1.485
|
|Önceki Kapanış
|: 1.498
|
1.496
En Düşük
1.474
16:107,2958
En Yüksek
|Değişim
|: -0,52%
|| -0,0384
|Açılış
|: 7,2950
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3700
|
7,3849
En Düşük
7,2786
16:108,8615
En Yüksek
|Değişim
|: -0,48%
|| -0,0424
|Açılış
|: 8,8450
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9350
|
8,9400
En Düşük
8,8373
16:10439,89
En Yüksek
|Değişim
|: 1,26%
|| 5,46
|Açılış
|: 439,89
|
|Önceki Kapanış
|: 434,43
|
440,43
En Düşük
434,09
BIST En Aktif Hisseler16:08
|PKENT
|1.524,60
|21.908.909
|% 10,00
|
|ISKPL
|19,48
|596.536
|% 9,99
|
|GLBMD
|9,04
|28.781.692
|% 9,98
|
|YAPRK
|112,40
|5.571.762
|% 9,98
|
|SEKUR
|32,20
|20.452.737
|% 9,97
|
|KAPLM
|36,28
|7.546.567
|% -9,98
|
|INVEO
|120,40
|22.445.570
|% -9,95
|
|PARSN
|28,48
|193.638.229
|% -8,78
|
|BURVA
|44,92
|15.259.632
|% -8,33
|
|BRMEN
|2,70
|278.850
|% -8,16
|
|GUBRF
|72,65
|2.038.853.441
|% 5,14
|
|GARAN
|9,29
|1.608.502.553
|% -1,06
|
|KOZAL
|115,30
|1.143.502.696
|% -1,79
|
|KARSN
|5,12
|1.059.473.764
|% 2,61
|
|DOHOL
|3,85
|1.048.442.454
|% 3,49
|
|EKGYO
|2,33
|960.136.017
|% -1,69
|
|DOHOL
|3,85
|1.048.442.454
|% 3,49
|
|KARSN
|5,12
|1.059.473.764
|% 2,61
|
|ODAS
|3,77
|665.872.726
|% -1,82
|
|TSKB
|1,82
|316.642.696
|% 0,55
|
|16:08
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3003
|7,3053
|% -0,39
|
|Euro
|8,8656
|8,8720
|% -0,36
|
|Sterlin
|10,0267
|10,0770
|% -0,15
|
|Frank
|8,2066
|8,2561
|% -0,21
|
|Riyal
|1,9485
|1,9582
|% -0,06
|
|16:08
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.866
|1.866
|24,12
|
|Altın Gr.
|438
|438
|3,51
|
|Cumhuriyet
|2.891
|2.934
|-30,00
|
|Tam
|2.880
|2.953
|-28,66
|
|Yarım
|1.392
|1.429
|-13,86
|
|Çeyrek
|698
|714
|-6,93
|
|Gümüş.Ons
|27,29
|27,33
|0,74
|
|Gümüş Gr.
|6,43
|6,44
|0,17
|
|B. Petrol
|55,55
|55,55
|0,45
|
Seans Raporu
16:08
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