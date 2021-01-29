***PER*** PERFORM PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Performans Sunum Raporu
29.01.2021 14:54
***PER*** PERFORM PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Performans Sunum Raporu )
Türkçe
Performans Sunuş Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Açıklamalar
20200101 - 20201130 PPD Portföy Performans Raporu (Bağımsız Denetimden Geçmiş)
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/906038
BIST
16:091.475
En Yüksek
|Değişim
|: -1,54%
|| -23,12
|Açılış
|: 1.485
|
|Önceki Kapanış
|: 1.498
|
1.496
En Düşük
1.474
16:097,3084
En Yüksek
|Değişim
|: -0,35%
|| -0,0258
|Açılış
|: 7,2950
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3700
|
7,3849
En Düşük
7,2786
16:098,8763
En Yüksek
|Değişim
|: -0,31%
|| -0,0276
|Açılış
|: 8,8450
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9350
|
8,9400
En Düşük
8,8373
16:09439,95
En Yüksek
|Değişim
|: 1,27%
|| 5,52
|Açılış
|: 439,95
|
|Önceki Kapanış
|: 434,43
|
440,07
En Düşük
434,09
BIST En Aktif Hisseler16:09
|PKENT
|1.524,60
|21.908.909
|% 10,00
|
|ISKPL
|19,48
|594.159
|% 9,99
|
|GLBMD
|9,04
|28.781.683
|% 9,98
|
|YAPRK
|112,40
|5.571.762
|% 9,98
|
|SEKUR
|32,20
|20.452.737
|% 9,97
|
|INVEO
|120,40
|22.445.570
|% -9,95
|
|BRMEN
|2,70
|278.850
|% -8,16
|
|PARSN
|28,68
|191.565.849
|% -8,14
|
|BURVA
|45,08
|14.550.448
|% -8,00
|
|KAPLM
|37,12
|7.531.765
|% -7,89
|
|GUBRF
|72,90
|2.032.393.955
|% 5,50
|
|GARAN
|9,30
|1.594.798.242
|% -0,96
|
|KOZAL
|115,70
|1.129.017.837
|% -1,45
|
|KARSN
|5,13
|1.049.989.118
|% 2,81
|
|DOHOL
|3,85
|1.044.195.661
|% 3,49
|
|EKGYO
|2,34
|951.876.392
|% -1,27
|
|DOHOL
|3,85
|1.044.195.661
|% 3,49
|
|KARSN
|5,13
|1.049.989.118
|% 2,81
|
|ODAS
|3,79
|663.613.896
|% -1,30
|
|GARAN
|9,30
|1.594.798.242
|% -0,96
|
|16:09
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3052
|7,3084
|% -0,35
|
|Euro
|8,8690
|8,8763
|% -0,31
|
|Sterlin
|10,0256
|10,0759
|% -0,16
|
|Frank
|8,2041
|8,2535
|% -0,24
|
|Riyal
|1,9477
|1,9575
|% -0,09
|
|16:09
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.865
|1.866
|23,52
|
|Altın Gr.
|438
|438
|3,64
|
|Cumhuriyet
|2.891
|2.934
|-30,00
|
|Tam
|2.883
|2.956
|-25,64
|
|Yarım
|1.394
|1.430
|-12,40
|
|Çeyrek
|699
|715
|-6,20
|
|Gümüş.Ons
|27,22
|27,26
|0,67
|
|Gümüş Gr.
|6,43
|6,44
|0,16
|
|B. Petrol
|55,55
|55,55
|0,45
|
Seans Raporu
16:09
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16:24DGKLB
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16:18
Tavandan işlem gören hisse senedleri : AYCES, TACTR, PSDTC, FADE, GLBMD, YAPRK, SNKRN, PSDTC, KONTR, PSDTC