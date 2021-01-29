***PER*** PERFORM PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Performans Sunum Raporu
29.01.2021 15:51
***PER*** PERFORM PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Performans Sunum Raporu )
Türkçe
Performans Sunuş Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
29/01/2021
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
20200101 - 20201231 IPP Fon Performans Raporu (Bağımsız Denetimden Geçmiş)
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/906131
BIST
15:421.479
En Yüksek
|Değişim
|: -1,30%
|| -19,43
|Açılış
|: 1.485
|
|Önceki Kapanış
|: 1.498
|
1.496
En Düşük
1.474
15:427,3049
En Yüksek
|Değişim
|: -0,40%
|| -0,0293
|Açılış
|: 7,2700
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3700
|
7,3849
En Düşük
7,2786
15:428,8713
En Yüksek
|Değişim
|: -0,37%
|| -0,0326
|Açılış
|: 8,8150
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9350
|
8,9400
En Düşük
8,8373
15:42437,75
En Yüksek
|Değişim
|: 0,76%
|| 3,32
|Açılış
|: 437,54
|
|Önceki Kapanış
|: 434,43
|
439,06
En Düşük
434,09
BIST En Aktif Hisseler15:40
|PKENT
|1.524,60
|21.873.843
|% 10,00
|
|ISKPL
|19,48
|569.595
|% 9,99
|
|GLBMD
|9,04
|28.668.918
|% 9,98
|
|YAPRK
|112,40
|5.571.762
|% 9,98
|
|SEKUR
|32,20
|20.413.807
|% 9,97
|
|BURVA
|44,10
|7.619.669
|% -10,00
|
|INVEO
|120,40
|22.445.570
|% -9,95
|
|PARSN
|28,56
|181.209.018
|% -8,52
|
|KAPLM
|36,98
|6.899.969
|% -8,24
|
|BRMEN
|2,70
|278.850
|% -8,16
|
|GUBRF
|72,55
|1.949.317.928
|% 4,99
|
|GARAN
|9,34
|1.454.349.229
|% -0,53
|
|KOZAL
|116,00
|1.039.363.453
|% -1,19
|
|DOHOL
|3,86
|1.017.600.715
|% 3,76
|
|KARSN
|5,14
|996.766.662
|% 3,01
|
|EKGYO
|2,35
|914.037.872
|% -0,84
|
|DOHOL
|3,86
|1.017.600.715
|% 3,76
|
|KARSN
|5,14
|996.766.662
|% 3,01
|
|ODAS
|3,79
|618.355.761
|% -1,30
|
|GARAN
|9,34
|1.454.349.229
|% -0,53
|
|15:40
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,2952
|7,2996
|% -0,47
|
|Euro
|8,8615
|8,8668
|% -0,42
|
|Sterlin
|9,9803
|10,0303
|% -0,62
|
|Frank
|8,1797
|8,2290
|% -0,54
|
|Riyal
|1,9388
|1,9485
|% -0,55
|
|15:40
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.865
|1.865
|23,05
|
|Altın Gr.
|436
|436
|1,84
|
|Cumhuriyet
|2.886
|2.929
|-35,00
|
|Tam
|2.870
|2.943
|-39,08
|
|Yarım
|1.387
|1.423
|-18,90
|
|Çeyrek
|696
|712
|-9,45
|
|Gümüş.Ons
|27,29
|27,33
|0,73
|
|Gümüş Gr.
|6,42
|6,43
|0,16
|
|B. Petrol
|55,55
|55,55
|0,45
|
Seans Raporu
15:40
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15:53XU100
Endeks 1, 480 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -1, 19 altında . İşlem hacmi 20, 318.00 milyon TL de
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15:52VAKFN
Yüzde -5.80 oranında düşüşle 8.61 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 812, 046 adet işlem
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15:50VAKFN
Yüzde -5.58 oranında düşüşle 8.63 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 810, 901 adet işlem
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15:49PARSN
Yüzde -8.07 oranında düşüşle 28.70 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 106, 756 adet işlem
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15:48
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler TAVHL, EREGL, BIMAS