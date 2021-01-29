***PER*** PERFORM PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Performans Sunum Raporu
29.01.2021 15:52
***PER*** PERFORM PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Performans Sunum Raporu )
Türkçe
Performans Sunuş Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
29/01/2021
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
20200101 - 20201130 PPD Fon Performans Raporu (Bağımsız Denetimden Geçmiş)
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/906133
BIST
15:431.480
En Yüksek
|Değişim
|: -1,19%
|| -17,85
|Açılış
|: 1.485
|
|Önceki Kapanış
|: 1.498
|
1.496
En Düşük
1.474
15:437,3063
En Yüksek
|Değişim
|: -0,38%
|| -0,0279
|Açılış
|: 7,2700
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3700
|
7,3849
En Düşük
7,2786
15:438,8737
En Yüksek
|Değişim
|: -0,34%
|| -0,0302
|Açılış
|: 8,8200
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9350
|
8,9400
En Düşük
8,8373
15:43437,77
En Yüksek
|Değişim
|: 0,77%
|| 3,34
|Açılış
|: 437,77
|
|Önceki Kapanış
|: 434,43
|
439,06
En Düşük
434,09
BIST En Aktif Hisseler15:41
|PKENT
|1.524,60
|21.875.368
|% 10,00
|
|ISKPL
|19,48
|571.329
|% 9,99
|
|GLBMD
|9,04
|28.696.951
|% 9,98
|
|YAPRK
|112,40
|5.571.762
|% 9,98
|
|SEKUR
|32,20
|20.421.149
|% 9,97
|
|KAPLM
|36,28
|6.927.223
|% -9,98
|
|INVEO
|120,40
|22.445.570
|% -9,95
|
|PARSN
|28,56
|181.652.434
|% -8,52
|
|BRMEN
|2,70
|278.850
|% -8,16
|
|BURVA
|45,74
|8.087.001
|% -6,65
|
|GUBRF
|72,75
|1.954.120.235
|% 5,28
|
|GARAN
|9,32
|1.457.445.431
|% -0,75
|
|KOZAL
|116,10
|1.046.870.909
|% -1,11
|
|DOHOL
|3,85
|1.017.834.074
|% 3,49
|
|KARSN
|5,11
|1.000.462.470
|% 2,40
|
|EKGYO
|2,34
|919.984.380
|% -1,27
|
|DOHOL
|3,85
|1.017.834.074
|% 3,49
|
|KARSN
|5,11
|1.000.462.470
|% 2,40
|
|ODAS
|3,78
|628.136.630
|% -1,56
|
|GARAN
|9,32
|1.457.445.431
|% -0,75
|
|15:41
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,2955
|7,3000
|% -0,47
|
|Euro
|8,8614
|8,8669
|% -0,42
|
|Sterlin
|9,9853
|10,0354
|% -0,56
|
|Frank
|8,1836
|8,2329
|% -0,49
|
|Riyal
|1,9397
|1,9494
|% -0,51
|
|15:41
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.868
|1.869
|26,44
|
|Altın Gr.
|437
|437
|2,63
|
|Cumhuriyet
|2.884
|2.928
|-36,00
|
|Tam
|2.872
|2.945
|-37,05
|
|Yarım
|1.388
|1.424
|-17,92
|
|Çeyrek
|696
|712
|-8,96
|
|Gümüş.Ons
|27,43
|27,46
|0,87
|
|Gümüş Gr.
|6,42
|6,42
|0,15
|
|B. Petrol
|55,52
|55,52
|0,42
|
Seans Raporu
15:41
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15:56NIBAS
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15:50VAKFN
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