***PER*** PERFORM PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Performans Sunum Raporu
01.08.2022 17:29
***PER*** PERFORM PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Performans Sunum Raporu )
Türkçe
Performans Sunuş Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
BAĞIMSIZ DENETİMDEN GEÇMİŞ 2022/1.DÖNEM FON PERFORMANS SUNUM RAPORLARI
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1050408
BIST
17:162.653
En Yüksek
|Değişim
|: 2,35%
|| 60,87
|Açılış
|: 2.600
|
|Önceki Kapanış
|: 2.592
|
2.655
En Düşük
2.600
17:1617,9409
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0281
|Açılış
|: 17,9300
|
|Önceki Kapanış
|: 17,8900
|
17,9593
En Düşük
17,8290
17:1618,4281
En Yüksek
|Değişim
|: 0,59%
|| 0,1072
|Açılış
|: 18,3700
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2700
|
18,4400
En Düşük
18,2568
17:161.021,61
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 4,01
|Açılış
|: 1.021,61
|
|Önceki Kapanış
|: 1.017,60
|
1.024,14
En Düşük
1.013,76
BIST En Aktif Hisseler17:14
|YBTAS
|22.880,00
|777.920
|% 10,00
|
|SANEL
|10,39
|5.860.580
|% 9,95
|
|CANTE
|57,45
|25.324.095
|% 9,95
|
|FLAP
|4,75
|40.561.456
|% 9,95
|
|OZRDN
|16,90
|10.291.899
|% 9,95
|
|SNGYO
|5,33
|135.082.711
|% -9,97
|
|IMASM
|70,05
|15.658.292
|% -9,96
|
|KZBGY
|63,80
|166.934.427
|% -9,95
|
|YAYLA
|5,63
|106.329.018
|% -9,92
|
|DOBUR
|52,65
|2.632.897
|% -9,92
|
|THYAO
|51,45
|3.027.418.235
|% 2,08
|
|SISE
|23,06
|2.772.099.178
|% 5,68
|
|SASA
|45,98
|1.793.261.967
|% 3,37
|
|EKGYO
|3,14
|1.125.405.150
|% 1,62
|
|YKBNK
|4,87
|1.052.561.414
|% 2,53
|
|EKGYO
|3,14
|1.125.405.150
|% 1,62
|
|YKBNK
|4,87
|1.052.561.414
|% 2,53
|
|ODAS
|3,90
|713.551.435
|% 4,56
|
|SKBNK
|1,69
|260.998.347
|% -1,17
|
|SISE
|23,06
|2.772.099.178
|% 5,68
|
|17:14
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,9308
|17,9453
|% 0,18
|
|Euro
|18,4014
|18,4273
|% 0,58
|
|Sterlin
|21,9266
|22,0365
|% 0,83
|
|Frank
|18,8097
|18,9230
|% 0,33
|
|Riyal
|4,7610
|4,7849
|% 0,13
|
|17:14
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.768
|1.768
|1,40
|
|Altın Gr.
|1.022
|1.022
|4,69
|
|Cumhuriyet
|6.774
|6.877
|27,00
|
|Tam
|6.813
|6.871
|37,00
|
|Yarım
|3.320
|3.359
|18,00
|
|Çeyrek
|1.665
|1.679
|9,00
|
|Gümüş.Ons
|20,26
|20,29
|-0,08
|
|Gümüş Gr.
|11,75
|11,77
|0,03
|
|B. Petrol
|100
|100
|-3,78
|
Seans Raporu
17:14
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17:29XU100
Endeks 2, 654 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 2, 37 üstünde . İşlem hacmi 30, 463.00 milyon TL de
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17:27ICBCT
Yüzde 9.28 oranında artışla 6.83 lira fiyatla işlem gören hissede 13, 640, 480 adet işlem
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17:25AGHOL
Yüzde 8.80 oranında artışla 75.45 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 002, 864 adet işlem
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17:24
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler FROTO, TAVHL, ARCLK
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17:24
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler VESTL, SISE, SAHOL