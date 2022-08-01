***PER*** PERFORM PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Performans Sunum Raporu
01.08.2022 17:29
***PER*** PERFORM PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Performans Sunum Raporu )
Türkçe
Performans Sunuş Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
BAĞIMSIZ DENETİMDEN GEÇMİŞ 2022/1.DÖNEM FON PERFORMANS SUNUM RAPORLARI
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1050409
BIST
17:212.652
En Yüksek
|Değişim
|: 2,29%
|| 59,29
|Açılış
|: 2.600
|
|Önceki Kapanış
|: 2.592
|
2.655
En Düşük
2.600
17:2117,9414
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0286
|Açılış
|: 17,9300
|
|Önceki Kapanış
|: 17,8900
|
17,9593
En Düşük
17,8290
17:2118,4338
En Yüksek
|Değişim
|: 0,62%
|| 0,1129
|Açılış
|: 18,3700
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2700
|
18,4400
En Düşük
18,2568
17:211.020,89
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 3,29
|Açılış
|: 1.020,89
|
|Önceki Kapanış
|: 1.017,60
|
1.024,14
En Düşük
1.013,76
BIST En Aktif Hisseler17:21
|YBTAS
|22.880,00
|777.920
|% 10,00
|
|GESAN
|60,75
|221.991.936
|% 9,95
|
|SANEL
|10,39
|5.948.989
|% 9,95
|
|FLAP
|4,75
|40.573.464
|% 9,95
|
|CANTE
|57,45
|25.335.413
|% 9,95
|
|SNGYO
|5,33
|135.135.329
|% -9,97
|
|IMASM
|70,05
|15.662.005
|% -9,96
|
|KZBGY
|63,80
|167.026.044
|% -9,95
|
|YAYLA
|5,63
|106.602.754
|% -9,92
|
|DOBUR
|52,65
|2.632.897
|% -9,92
|
|THYAO
|51,40
|3.082.464.116
|% 1,98
|
|SISE
|23,00
|2.811.566.955
|% 5,41
|
|SASA
|46,10
|1.812.543.427
|% 3,64
|
|EKGYO
|3,13
|1.161.642.221
|% 1,29
|
|YKBNK
|4,88
|1.078.788.729
|% 2,74
|
|EKGYO
|3,13
|1.161.642.221
|% 1,29
|
|YKBNK
|4,88
|1.078.788.729
|% 2,74
|
|ODAS
|3,89
|714.316.104
|% 4,29
|
|SKBNK
|1,71
|265.917.259
|% 0,00
|
|SISE
|23,00
|2.811.566.955
|% 5,41
|
|17:21
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,9328
|17,9414
|% 0,16
|
|Euro
|18,4172
|18,4338
|% 0,62
|
|Sterlin
|21,9227
|22,0327
|% 0,81
|
|Frank
|18,8080
|18,9213
|% 0,32
|
|Riyal
|4,7616
|4,7854
|% 0,14
|
|17:21
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.772
|1.772
|5,56
|
|Altın Gr.
|1.022
|1.022
|4,37
|
|Cumhuriyet
|6.780
|6.883
|33,00
|
|Tam
|6.811
|6.860
|26,00
|
|Yarım
|3.319
|3.354
|13,00
|
|Çeyrek
|1.664
|1.676
|6,00
|
|Gümüş.Ons
|20,37
|20,40
|0,03
|
|Gümüş Gr.
|11,72
|11,74
|-0,00
|
|B. Petrol
|100
|100
|-3,89
|
Seans Raporu
17:21
daha fazla
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17:36MEDTR
Yüzde 5.93 oranında artışla 21.78 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 081, 320 adet işlem
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17:35GESAN
Yüzde 9.95 oranında artışla 60.75 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 753, 026 adet işlem
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17:34XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 70, 31 artarak (% 2.55 ) 2, 831
-
17:34XU100
Endeks 2, 652 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 2, 3 üstünde . İşlem hacmi 30, 852.00 milyon TL de
-
17:34AGHOL
Yüzde 8.72 oranında artışla 75.40 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 054, 300 adet işlem