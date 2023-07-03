***PER*** PERFORM PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Risk Ölçüm ve Değerleme Esasları









***PER*** PERFORM PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Risk Ölçüm ve Değerleme Esasları )TürkçeRisk Ölçüm ve Değerleme EsaslarıYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalar"TSPB Kolektif Yatırım Kuruluşu Portföylerinde Yer Alan Varlıkların Değerleme Esaslarına İlişkin Yönerge" ile yatırım fonlarına ilişkin yeni izahname standardına uyum sağlamak amacıyla, fon risk ölçüm ve değerleme esaslarına ilişkin olarak yapılan değişiklikler.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1163953BIST