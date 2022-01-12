***PER*** PERFORM PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şemsiye Fon İç Tüzüğü
12.01.2022 16:03
***PER*** PERFORM PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şemsiye Fon İç Tüzüğü )
Türkçe
Şemsiye Fon İç Tüzüğü
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
.
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
PERFOM PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. SERBEST ŞEMSİYE FON İÇTÜZÜK
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/993049
BIST
17:192.065
En Yüksek
|Değişim
|: 0,91%
|| 18,64
|Açılış
|: 2.070
|
|Önceki Kapanış
|: 2.046
|
2.075
En Düşük
2.056
17:1913,7458
En Yüksek
|Değişim
|: -0,44%
|| -0,0611
|Açılış
|: 13,8050
|
|Önceki Kapanış
|: 13,8400
|
13,8577
En Düşük
13,7216
17:1915,6943
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,0054
|Açılış
|: 15,7100
|
|Önceki Kapanış
|: 15,6400
|
15,7649
En Düşük
15,5761
17:19806,65
En Yüksek
|Değişim
|: -0,26%
|| -2,06
|Açılış
|: 806,65
|
|Önceki Kapanış
|: 808,72
|
810,08
En Düşük
802,11
BIST En Aktif Hisseler17:19
|DOBUR
|118,80
|23.996.321
|% 10,00
|
|DMSAS
|11,26
|88.741.970
|% 9,96
|
|EMNIS
|23,90
|1.002.796
|% 9,94
|
|UZERB
|68,05
|784.821
|% 9,94
|
|LINK
|30,32
|29.600.476
|% 9,93
|
|GEDZA
|19,49
|42.965.303
|% -7,63
|
|MMCAS
|3,40
|188.995
|% -7,36
|
|BASCM
|10,00
|169.617
|% -6,45
|
|KRSTL
|4,26
|68.428.030
|% -6,37
|
|DZGYO
|2,55
|3.030.054
|% -4,14
|
|KRDMD
|13,12
|5.923.157.798
|% 3,80
|
|SISE
|15,31
|3.093.494.806
|% 3,73
|
|THYAO
|26,92
|2.534.860.044
|% 0,07
|
|EREGL
|31,82
|2.242.310.576
|% 0,19
|
|YKBNK
|3,87
|1.442.752.597
|% 3,20
|
|KRDMD
|13,12
|5.923.157.798
|% 3,80
|
|YKBNK
|3,87
|1.442.752.597
|% 3,20
|
|SISE
|15,31
|3.093.494.806
|% 3,73
|
|EKGYO
|2,38
|333.277.319
|% 0,42
|
|GARAN
|11,86
|1.442.531.939
|% 0,68
|
|17:19
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,7317
|13,7458
|% -0,44
|
|Euro
|15,6711
|15,6943
|% -0,03
|
|Sterlin
|18,7831
|18,8773
|% 0,17
|
|Frank
|14,9138
|15,0036
|% 0,24
|
|Riyal
|3,6615
|3,6798
|% -0,09
|
|17:19
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.821
|1.822
|-1,52
|
|Altın Gr.
|807
|807
|-1,77
|
|Cumhuriyet
|5.364
|5.446
|35,00
|
|Tam
|5.337
|5.473
|37,84
|
|Yarım
|2.580
|2.647
|18,30
|
|Çeyrek
|1.294
|1.324
|9,16
|
|Gümüş.Ons
|22,88
|22,90
|0,12
|
|Gümüş Gr.
|10,15
|10,16
|0,05
|
|B. Petrol
|84,18
|84,18
|0,46
|