***PER*** PERFORM PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şemsiye Fon İç Tüzüğü









***PER*** PERFORM PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şemsiye Fon İç Tüzüğü )TürkçeŞemsiye Fon İç TüzüğüYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarSermaye Piyasası Kurulu'nun 04.10.2023 tarih ve E-12233903-305.01.01-42924 sayılı izin yazısı ile kuruluşuna izin verilen Perform Portföy Yönetimi A.Ş. Para Piyasası Şemsiye Fon İçtüzüğü, 11.10.2023 tarihinde İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü'nce tescil edilmiş olup, ilgili şemsiye fon içtüzüğü16.10.2023 tarih ve 10936 sayılı TTSG'de yayınlanmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1237819BIST