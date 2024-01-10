***PER*** PERFORM PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şemsiye Fon İç Tüzüğü
10.01.2024 09:53
***PER*** PERFORM PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şemsiye Fon İç Tüzüğü )
Türkçe
Şemsiye Fon İç Tüzüğü
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Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun 04.10.2023 tarih ve E-12233903-305.01.01-42924 sayılı izin yazısı ile kuruluşuna izin verilen Perform Portföy Yönetimi A.Ş. Para Piyasası Şemsiye Fon İçtüzüğü, 11.10.2023 tarihinde İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü'nce tescil edilmiş olup, ilgili şemsiye fon içtüzüğü16.10.2023 tarih ve 10936 sayılı TTSG'de yayınlanmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1237819
BIST
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11:007.776
En Düşük
|Değişim
|: 0,51%
|| 39,35
|Açılış
|: 7.734
|
|Önceki Kapanış
|: 7.736
|
7.709
En Yüksek
7.778
11:0029,9777
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0531
|Açılış
|: 29,9700
|
|Önceki Kapanış
|: 29,9500
|
29,9777
En Düşük
29,8218
11:0032,8093
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,0719
|Açılış
|: 32,7500
|
|Önceki Kapanış
|: 32,7500
|
32,9000
En Düşük
32,6724
11:001.957,39
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 5,28
|Açılış
|: 1.957,39
|
|Önceki Kapanış
|: 1.952,10
|
1.959,03
En Düşük
1.941,43
BIST En Aktif Hisseler11:00
|EKOS
|52,80
|300.591.017
|% 10,00
|
|MARKA
|47,18
|14.558.841
|% 9,98
|
|GARFA
|102,80
|53.021.755
|% 7,93
|
|BINHO
|304,50
|271.321.260
|% 6,84
|
|BRLSM
|26,00
|66.815.948
|% 6,56
|
|ISKUR
|8.051.000,00
|8.051.000
|% -9,85
|
|TSPOR
|2,82
|114.068.020
|% -6,93
|
|ETYAT
|9,62
|3.337.596
|% -6,15
|
|BAGFS
|28,26
|73.206.685
|% -5,80
|
|BRKVY
|52,10
|4.284.877
|% -5,10
|
|THYAO
|243,60
|2.007.658.415
|% 0,29
|
|ISCTR
|25,38
|916.764.289
|% 0,95
|
|YKBNK
|22,58
|865.480.864
|% 0,71
|
|HALKB
|13,54
|863.376.485
|% -1,81
|
|KBORU
|59,15
|821.123.907
|% 4,14
|
|HALKB
|13,54
|863.376.485
|% -1,81
|
|TSPOR
|2,82
|114.068.020
|% -6,93
|
|BEGYO
|4,53
|178.464.056
|% 2,03
|
|EKGYO
|8,11
|316.997.108
|% -0,25
|
|YKBNK
|22,58
|865.480.864
|% 0,71
|
|11:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|29,9720
|29,9777
|% 0,18
|
|Euro
|32,7971
|32,8093
|% 0,22
|
|Sterlin
|37,9609
|38,1513
|% 0,15
|
|Frank
|35,0461
|35,2573
|% 0,22
|
|Riyal
|7,9686
|8,0085
|% 0,16
|
|11:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|22,97
|22,99
|% 0,66
|
|Platin
|931,77
|933,74
|% 0,66
|
|Paladyum
|979,13
|983,75
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|77,69
|77,69
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.033,67
|2.033,95
|% 0,66
|
Seans Raporu
11:00
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11:15BINHO
Yüzde 6.84 oranında artışla 304.50 lira fiyatla işlem gören hissede 939, 625 adet işlem
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11:14KARYE
Yüzde 4.29 oranında artışla 30.16 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 460, 560 adet işlem
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11:13XU100
Endeks 7, 764 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 36 üstünde . İşlem hacmi 16, 562.00 milyon TL de
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11:13GESAN
Yüzde 5.47 oranında artışla 72.25 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 059, 058 adet işlem
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11:12EKOS
Yüzde 10.00 oranında artışla 52.80 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 920, 663 adet işlem