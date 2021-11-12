***PER*** PERFORM PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
12.11.2021 10:29
***PER*** PERFORM PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
HAKAN GÜNDÜZ GÖKÇE Genel Müdür İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli
ERKAN BEDRİ BİLGÜN Genel Müdür Yardımcısı İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli
AYŞE ELVAN GÜLÇUR Genel Müdür Yardımcısı İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli
Şirketin Diğer Personeli
Adı-Soyadı Görevi
MOHAÇ BUĞRA AYDIN MÜFETTİŞ / İÇ KONTROL SORUMLUSU
BEDRİYE ZERRİN YÜCEER GÖKÇE ARAŞTIRMA UZMANI VE YATIRIM DANIŞMANI
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/977274
BIST
10:511.636
En Yüksek
|Değişim
|: 0,65%
|| 10,64
|Açılış
|: 1.631
|
|Önceki Kapanış
|: 1.625
|
1.639
En Düşük
1.631
10:519,9259
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 0,0226
|Açılış
|: 9,9230
|
|Önceki Kapanış
|: 9,8350
|
9,9857
En Düşük
9,8824
10:5111,3686
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0182
|Açılış
|: 11,3700
|
|Önceki Kapanış
|: 11,3600
|
11,4278
En Düşük
11,3199
10:51593,20
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,06
|Açılış
|: 593,20
|
|Önceki Kapanış
|: 593,26
|
596,65
En Düşük
590,80
BIST En Aktif Hisseler10:51
|DOBUR
|112,50
|12.935.588
|% 9,97
|
|OZRDN
|9,15
|12.253.288
|% 8,03
|
|BRSAN
|26,48
|43.333.426
|% 7,12
|
|ATATP
|56,30
|41.247.923
|% 6,23
|
|OYLUM
|9,40
|16.215.891
|% 6,21
|
|KZBGY
|32,02
|7.979.736
|% -9,96
|
|BASGZ
|15,74
|149.396.891
|% -8,96
|
|ALMAD
|1,22
|221.764
|% -6,15
|
|ULUFA
|2,44
|26.947.896
|% -5,43
|
|MMCAS
|5,70
|30.221
|% -4,20
|
|PETKM
|7,50
|897.341.422
|% -1,96
|
|GARAN
|10,65
|280.297.390
|% 0,47
|
|THYAO
|17,95
|279.227.731
|% 1,30
|
|KRDMD
|7,55
|265.310.474
|% 1,75
|
|TUPRS
|156,70
|241.054.387
|% 0,13
|
|ADESE
|1,30
|207.390.990
|% -3,70
|
|PETKM
|7,50
|897.341.422
|% -1,96
|
|ODAS
|1,54
|104.149.502
|% 1,99
|
|SKBNK
|1,12
|44.931.332
|% 1,82
|
|KRDMD
|7,55
|265.310.474
|% 1,75
|
|10:51
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,9199
|9,9259
|% 0,23
|
|Euro
|11,3603
|11,3686
|% 0,16
|
|Sterlin
|13,2527
|13,3192
|% 0,42
|
|Frank
|10,7361
|10,8007
|% 0,31
|
|Riyal
|2,6406
|2,6539
|% 0,29
|
|10:51
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.858
|1.858
|-4,32
|
|Altın Gr.
|593
|593
|-0,06
|
|Cumhuriyet
|3.932
|3.992
|61,00
|
|Tam
|3.913
|4.011
|58,95
|
|Yarım
|1.891
|1.940
|28,52
|
|Çeyrek
|949
|970
|14,25
|
|Gümüş.Ons
|25,19
|25,22
|-0,02
|
|Gümüş Gr.
|8,05
|8,06
|0,03
|
|B. Petrol
|82,19
|82,19
|-0,68
|
Seans Raporu
10:51
daha fazla
-
11:06CEOEM
Yüzde 4.83 oranında artışla 9.77 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 462, 673 adet işlem
-
11:05CEOEM
Yüzde 5.04 oranında artışla 9.79 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 429, 163 adet işlem
-
11:04CEOEM
Yüzde 4.61 oranında artışla 9.75 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 374, 340 adet işlem
-
11:02XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 10, 5 artarak (% 0.59 ) 1, 778
-
11:02
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi TRKCM, ADESE, PETKM