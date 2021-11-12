***PER*** PERFORM PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***PER*** PERFORM PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Yönetime İlişkin BilgilerYönetimde Söz Sahibi Olan PersonelAdı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı GörevlerHAKAN GÜNDÜZ GÖKÇE Genel Müdür İşletme ve Yönetim Meslek ProfesyoneliERKAN BEDRİ BİLGÜN Genel Müdür Yardımcısı İşletme ve Yönetim Meslek ProfesyoneliAYŞE ELVAN GÜLÇUR Genel Müdür Yardımcısı İşletme ve Yönetim Meslek ProfesyoneliŞirketin Diğer PersoneliAdı-Soyadı GöreviMOHAÇ BUĞRA AYDIN MÜFETTİŞ / İÇ KONTROL SORUMLUSUBEDRİYE ZERRİN YÜCEER GÖKÇE ARAŞTIRMA UZMANI VE YATIRIM DANIŞMANIhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/977274BIST