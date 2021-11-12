***PER*** PERFORM PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
12.11.2021 10:39
***PER*** PERFORM PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
İletişim Bilgileri
Yatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket Yetkilileri
Ad-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge No
HAKAN GÜNDÜZ GÖKÇE GENEL MÜDÜR 01.07.2015 2123801613 hakangokce@performportfoy.com SPK ILERI DÜZEY/TÜREV ARAÇ 200144 / 300222
ERKAN BEDRİ BİLGÜN GENEL MÜDÜR YARDIMCISI 01.02.2016 2123801611 erkanbilgun@performportfoy.com SPK ILERI DÜZEY/TÜREV ARAÇ 200102 / 300199
BANU AKGÖL MALI ISLER MUHASEBE 15.09.2021 2123801708 banuakgol@performportfoy.com
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/977278
BIST
11:501.637
En Yüksek
|Değişim
|: 0,71%
|| 11,58
|Açılış
|: 1.631
|
|Önceki Kapanış
|: 1.625
|
1.639
En Düşük
1.631
11:509,9296
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 0,0263
|Açılış
|: 9,9150
|
|Önceki Kapanış
|: 9,9230
|
9,9857
En Düşük
9,8824
11:5011,3710
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0206
|Açılış
|: 11,3450
|
|Önceki Kapanış
|: 11,3700
|
11,4278
En Düşük
11,3199
11:50590,94
En Yüksek
|Değişim
|: -0,39%
|| -2,31
|Açılış
|: 590,94
|
|Önceki Kapanış
|: 593,26
|
596,65
En Düşük
590,23
BIST En Aktif Hisseler11:48
|DOBUR
|112,50
|12.935.588
|% 9,97
|
|HEDEF
|3,53
|28.435.469
|% 9,29
|
|OYLUM
|9,67
|20.445.963
|% 9,27
|
|DOAS
|44,86
|167.954.665
|% 8,04
|
|CEOEM
|9,99
|29.934.024
|% 7,19
|
|KZBGY
|32,02
|9.667.414
|% -9,96
|
|BASGZ
|15,59
|227.900.752
|% -9,83
|
|ADESE
|1,22
|423.150.618
|% -9,63
|
|ULUFA
|2,40
|53.903.956
|% -6,98
|
|ALMAD
|1,22
|221.764
|% -6,15
|
|PETKM
|7,53
|1.391.909.907
|% -1,57
|
|GARAN
|10,62
|512.981.206
|% 0,19
|
|ADESE
|1,22
|423.150.618
|% -9,63
|
|KRDMD
|7,49
|406.036.935
|% 0,94
|
|THYAO
|17,98
|371.607.909
|% 1,47
|
|ADESE
|1,22
|423.150.618
|% -9,63
|
|PETKM
|7,53
|1.391.909.907
|% -1,57
|
|ODAS
|1,56
|220.629.662
|% 3,31
|
|YKBNK
|3,06
|178.726.739
|% -0,65
|
|KRDMD
|7,49
|406.036.935
|% 0,94
|
|11:48
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,9213
|9,9282
|% 0,25
|
|Euro
|11,3631
|11,3766
|% 0,23
|
|Sterlin
|13,2559
|13,3223
|% 0,44
|
|Frank
|10,7230
|10,7876
|% 0,18
|
|Riyal
|2,6362
|2,6494
|% 0,12
|
|11:48
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.853
|1.853
|-9,37
|
|Altın Gr.
|592
|592
|-0,92
|
|Cumhuriyet
|3.932
|3.992
|61,00
|
|Tam
|3.913
|4.011
|58,95
|
|Yarım
|1.891
|1.940
|28,52
|
|Çeyrek
|949
|970
|14,25
|
|Gümüş.Ons
|25,00
|25,03
|-0,21
|
|Gümüş Gr.
|8,00
|8,01
|-0,02
|
|B. Petrol
|82,25
|82,25
|-0,62
|
Seans Raporu
11:48
daha fazla
-
12:05OZRDN
Yüzde 6.26 oranında artışla 9.00 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 916, 878 adet işlem
-
12:04CEOEM
Yüzde 7.40 oranında artışla 10.01 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 071, 638 adet işlem
-
12:03ICBCT
Yüzde 4.33 oranında artışla 5.54 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 936, 859 adet işlem
-
12:02XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 9, 9 artarak (% 0.56 ) 1, 777
-
12:02XU100
Endeks 1, 636 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 66 üstünde . İşlem hacmi 7, 220.00 milyon TL de