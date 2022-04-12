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***PER*** PERFORM PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

12.04.2022 14:08
***PER*** PERFORM PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu


***PER*** PERFORM PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Sermaye ve Ortaklık Yapısı Bilgileri
Kayıtlı Sermaye Tavanı 10.000.000
Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye 6.000.000

Sermayeyi Temsil Eden Paylara İlişkin Bilgi
Pay Grubu Nama / Hamiline Beher Payın Nominal Değeri (TL) Para Birimi Payların Nominal Değeri Para Birimi Sermayeye Oranı (%) İmtiyaz Türü Borsada İşlem Görüp Görmediği
Nama 0,5 TRY 12000000 TRY 100 İşlem Görmüyor

Ortaklık Yapısı
Ortağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı Para Birimi Sermayedeki Payı (%)
CEM YALÇINKAYA 3000000 TRY 50
ALİ TAHSİN ÖZLENİR 2999982 TRY 49,9997
SEMRA ÖZLENİR 6 TRY 0,0001
SARPER ÖZLENİR 6 TRY 0,0001
MERT ÖZLENİR 6 TRY 0,0001
TOPLAM 6000000 TRY 100

Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
CEM YALÇINKAYA Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Ekonomist İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Başkanı Evet 50 Bağımsız Üye Değil İç Kontrolden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi
SARPER ÖZLENİR Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili 0,0001 Seçim Yapınız
HAKAN GÜNDÜZ GÖKÇE Erkek Yönetim Kurulu Üyesi İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli GENEL MÜDÜR




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1019581


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Tam 6.107 6.259 38,60  
Yarım 2.952 3.028 18,67  
Çeyrek 1.480 1.514 9,34  
Gümüş.Ons 25,36 25,41 0,29  
Gümüş Gr. 11,84 11,85 0,01  
B. Petrol 104 104 5,57  
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