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***PER*** PERFORM PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

12.08.2022 14:11
***PER*** PERFORM PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu


***PER*** PERFORM PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Yönetime İlişkin Bilgiler
Şirketin Diğer Personeli
Adı-Soyadı Görevi
MOHAÇ BUĞRA AYDIN MÜFETTİŞ
BEDRİYE ZERRİN YÜCEER GÖKÇE YATIRIM DANIŞMANI
M.RASİM UTKU İÇ KONTROL SORUMLUSU
ERHAN TEPELİ RİSK YÖNETİMİ UZMANI




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1054982


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BIST En Aktif Hisseler15:52
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
TKNSA 9,57 268.665.330 % 10,00  
POLHO 6,38 125.460.094 % 10,00  
COSMO 20,90 4.363.217 % 10,00  
TRCAS 10,57 103.357.633 % 9,99  
BARMA 47,90 54.753.867 % 9,96  
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15:52 Alış Satış %  
Dolar 17,9552 17,9638 % 0,14  
Euro 18,4503 18,4667 % -0,36  
Sterlin 21,6864 21,7951 % -0,68  
Frank 18,9975 19,1120 % 0,02  
Riyal 4,7682 4,7921 % 0,09  
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15:52 Alış Satış %  
Altın Ons 1.794 1.794 4,58  
Altın Gr. 1.034 1.034 1,64  
Cumhuriyet 6.893 6.997 -27,00  
Tam 6.935 6.988 -4,00  
Yarım 3.379 3.416 -2,00  
Çeyrek 1.695 1.708 -1,00  
Gümüş.Ons 20,48 20,50 0,17  
Gümüş Gr. 11,81 11,82 0,09  
B. Petrol 98,19 98,19 -1,41  
Seans Raporu 15:52
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Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

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