***PER*** PERFORM PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
12.08.2022 14:11
***PER*** PERFORM PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Yönetime İlişkin Bilgiler
Şirketin Diğer Personeli
Adı-Soyadı Görevi
MOHAÇ BUĞRA AYDIN MÜFETTİŞ
BEDRİYE ZERRİN YÜCEER GÖKÇE YATIRIM DANIŞMANI
M.RASİM UTKU İÇ KONTROL SORUMLUSU
ERHAN TEPELİ RİSK YÖNETİMİ UZMANI
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1054982
BIST
15:542.896
En Yüksek
|Değişim
|: 0,95%
|| 27,36
|Açılış
|: 2.872
|
|Önceki Kapanış
|: 2.868
|
2.897
En Düşük
2.858
15:5417,9714
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0334
|Açılış
|: 17,9930
|
|Önceki Kapanış
|: 17,9900
|
17,9714
En Düşük
17,9284
15:5418,4648
En Yüksek
|Değişim
|: -0,37%
|| -0,0678
|Açılış
|: 18,4700
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6100
|
18,5531
En Düşük
18,4442
15:541.035,34
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 2,65
|Açılış
|: 1.035,34
|
|Önceki Kapanış
|: 1.032,69
|
1.036,35
En Düşük
1.030,48
BIST En Aktif Hisseler15:52
|TKNSA
|9,57
|268.665.330
|% 10,00
|
|POLHO
|6,38
|125.460.094
|% 10,00
|
|COSMO
|20,90
|4.363.217
|% 10,00
|
|TRCAS
|10,57
|103.357.633
|% 9,99
|
|BARMA
|47,90
|54.753.867
|% 9,96
|
|AKENR
|1,98
|110.077.749
|% -9,59
|
|PAMEL
|170,40
|18.319.604
|% -8,97
|
|KZBGY
|29,02
|51.467.535
|% -7,58
|
|KERVN
|0,54
|475.999
|% -6,90
|
|TEKTU
|1,75
|55.684.591
|% -5,91
|
|THYAO
|62,95
|4.400.171.863
|% 2,52
|
|AKBNK
|10,28
|1.563.816.377
|% 2,09
|
|YKBNK
|5,73
|1.300.316.161
|% 1,96
|
|SAHOL
|24,16
|1.296.697.672
|% 0,08
|
|SISE
|24,38
|1.236.596.219
|% 0,58
|
|ODAS
|4,06
|954.362.834
|% 3,31
|
|YKBNK
|5,73
|1.300.316.161
|% 1,96
|
|EKGYO
|3,67
|738.610.041
|% 0,55
|
|DOHOL
|4,48
|740.680.408
|% 0,22
|
|VAKBN
|4,63
|755.386.116
|% 4,99
|
|15:52
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,9552
|17,9638
|% 0,14
|
|Euro
|18,4503
|18,4667
|% -0,36
|
|Sterlin
|21,6864
|21,7951
|% -0,68
|
|Frank
|18,9975
|19,1120
|% 0,02
|
|Riyal
|4,7682
|4,7921
|% 0,09
|
|15:52
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.794
|1.794
|4,58
|
|Altın Gr.
|1.034
|1.034
|1,64
|
|Cumhuriyet
|6.893
|6.997
|-27,00
|
|Tam
|6.935
|6.988
|-4,00
|
|Yarım
|3.379
|3.416
|-2,00
|
|Çeyrek
|1.695
|1.708
|-1,00
|
|Gümüş.Ons
|20,48
|20,50
|0,17
|
|Gümüş Gr.
|11,81
|11,82
|0,09
|
|B. Petrol
|98,19
|98,19
|-1,41
|