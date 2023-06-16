***PER*** PERFORM PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
16.06.2023 16:50
***PER*** PERFORM PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Sermaye ve Ortaklık Yapısı Bilgileri
Kayıtlı Sermaye Tavanı 35.000.000
Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye 30.000.000
Ortaklık Yapısı
Ortağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı Para Birimi Sermayedeki Payı (%)
CEM YALÇINKAYA 15000000 TRY 50
ALİ TAHSİN ÖZLENİR 14999910 TRY 49,9997
SEMRA ÖZLENİR 30 TRY 0,0001
SARPER ÖZLENİR 30 TRY 0,0001
MERT ÖZLENİR 30 TRY 0,0001
TOPLAM 30000000 TRY 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1159455
BIST
17:595.485
En Düşük
|Değişim
|: -0,20%
|| -10,78
|Açılış
|: 5.519
|
|Önceki Kapanış
|: 5.495
|
5.467
En Yüksek
5.566
17:5923,6553
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0077
|Açılış
|: 23,5600
|
|Önceki Kapanış
|: 23,4000
|
23,6847
En Düşük
23,4480
17:5925,8619
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,0016
|Açılış
|: 25,8000
|
|Önceki Kapanış
|: 25,5000
|
26,0088
En Düşük
25,5487
17:591.491,01
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 1,47
|Açılış
|: 1.491,01
|
|Önceki Kapanış
|: 1.489,54
|
1.497,33
En Düşük
1.475,52
BIST En Aktif Hisseler17:59
|BMSTL
|61,05
|112.097.602
|% 10,00
|
|INGRM
|585,20
|55.831.821
|% 10,00
|
|PRKME
|17,60
|38.870.620
|% 10,00
|
|AVHOL
|66,55
|105.490.934
|% 10,00
|
|KAPLM
|89,10
|38.018.811
|% 10,00
|
|ISBTR
|53.891,10
|502.087
|% -10,00
|
|BURCE
|142,30
|18.069.292
|% -9,99
|
|IDEAS
|31,36
|55.220.483
|% -9,99
|
|VKFYO
|18,92
|32.450.303
|% -9,99
|
|BURVA
|63,80
|4.082.307
|% -9,95
|
|THYAO
|180,90
|7.945.822.596
|% -1,15
|
|YKBNK
|12,85
|4.331.205.781
|% -1,08
|
|AKBNK
|18,99
|4.318.165.288
|% -1,25
|
|ISCTR
|13,51
|2.689.700.477
|% -2,10
|
|EREGL
|36,78
|2.580.239.953
|% 0,49
|
|YKBNK
|12,85
|4.331.205.781
|% -1,08
|
|EKGYO
|7,22
|1.793.226.407
|% 0,70
|
|AKBNK
|18,99
|4.318.165.288
|% -1,25
|
|ISCTR
|13,51
|2.689.700.477
|% -2,10
|
|KLGYO
|2,92
|331.303.781
|% 1,39
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|23,6265
|23,6789
|% 0,13
|
|Euro
|25,8241
|25,8650
|% 0,01
|
|Sterlin
|30,1932
|30,3446
|% 0,13
|
|Frank
|26,3284
|26,4870
|% -0,38
|
|Riyal
|6,2824
|6,3139
|% -0,11
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.960
|1.960
|1,65
|
|Altın Gr.
|1.489
|1.489
|-0,64
|
|Cumhuriyet
|9.881
|10.030
|106,00
|
|Tam
|9.837
|10.092
|105,10
|
|Yarım
|4.804
|4.887
|3,00
|
|Çeyrek
|2.402
|2.443
|1,00
|
|Gümüş.Ons
|24,00
|24,03
|0,12
|
|Gümüş Gr.
|18,24
|18,26
|0,08
|
|B. Petrol
|75,97
|75,97
|0,30
|
Seans Raporu
17:59
daha fazla
-
17:59METUR
Yüzde -7.85 oranında düşüşle 5.75 lira fiyatla işlem gören hissede 19, 119, 978 adet işlem
-
17:58KTLEV
Yüzde -4.30 oranında düşüşle 14.01 lira fiyatla işlem gören hissede 23, 784, 158 adet işlem
-
17:57XU100
Endeks 5, 483 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 23 altında . İşlem hacmi 65, 597.00 milyon TL de
-
17:57EUKYO
Yüzde -5.58 oranında düşüşle 5.08 lira fiyatla işlem gören hissede 822, 814 adet işlem
-
17:56DOHOL
Yüzde -4.93 oranında düşüşle 9.25 lira fiyatla işlem gören hissede 50, 814, 266 adet işlem