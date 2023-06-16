***PER*** PERFORM PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***PER*** PERFORM PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Sermaye ve Ortaklık Yapısı BilgileriSermayeyi Temsil Eden Paylara İlişkin BilgiPay Grubu Nama / Hamiline Beher Payın Nominal Değeri (TL) Para Birimi Payların Nominal Değeri Para Birimi Sermayeye Oranı (%) İmtiyaz Türü Borsada İşlem Görüp GörmediğiNama 0,5 TRY 30000000 TRY 100 İşlem GörmüyorYönetime İlişkin BilgilerŞirketin Diğer PersoneliAdı-Soyadı GöreviMOHAÇ BUĞRA AYDIN MÜFETTİŞAYŞE ELVAN GÜLÇUR YATIRIM DANIŞMANIM.RASİM UTKU İÇ KONTROL SORUMLUSUERHAN TEPELİ RİSK YÖNETİMİ UZMANIhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1159465BIST