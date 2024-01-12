***PER*** PERFORM PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***PER*** PERFORM PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Yönetime İlişkin BilgilerYönetim Kurulu ÜyeleriAdı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve GöreviCEM YALÇINKAYA Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Finans Sektörü Profesyoneli Yönetim Kurulu Başkanı 50 İç Kontrolden Sorumlu Yönetim Kurulu ÜyesiSARPER ÖZLENİR Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili 0,0001 Seçim YapınızHAKAN GÜNDÜZ GÖKÇE Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Finans Sektörü Profesyoneli İcrada Görevli GENEL MÜDÜR Evet Bağımsız Üye DeğilTÜRKER POLAT Erkek Yönetim Kurulu Üyesi İnşaat Mühendisi 27.11.2023 İcrada Görevli Değil ELİT GAYRİMENKUL DEĞERLEME A.Ş. Hayır Bağımsız Üye Değil GYF YATIRIM KOMİTESİ ÜYESİhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1238828BIST