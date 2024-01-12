***PER*** PERFORM PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
12.01.2024 11:24
***PER*** PERFORM PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
CEM YALÇINKAYA Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Finans Sektörü Profesyoneli Yönetim Kurulu Başkanı 50 İç Kontrolden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi
SARPER ÖZLENİR Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili 0,0001 Seçim Yapınız
HAKAN GÜNDÜZ GÖKÇE Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Finans Sektörü Profesyoneli İcrada Görevli GENEL MÜDÜR Evet Bağımsız Üye Değil
TÜRKER POLAT Erkek Yönetim Kurulu Üyesi İnşaat Mühendisi 27.11.2023 İcrada Görevli Değil ELİT GAYRİMENKUL DEĞERLEME A.Ş. Hayır Bağımsız Üye Değil GYF YATIRIM KOMİTESİ ÜYESİ
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1238828
BIST
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13:337.843
En Düşük
|Değişim
|: -0,67%
|| -53,17
|Açılış
|: 7.854
|
|Önceki Kapanış
|: 7.896
|
7.775
En Yüksek
7.865
13:3330,0954
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 0,1077
|Açılış
|: 30,0350
|
|Önceki Kapanış
|: 29,9900
|
30,3931
En Düşük
29,7894
13:3332,9910
En Yüksek
|Değişim
|: -0,12%
|| -0,0384
|Açılış
|: 32,9000
|
|Önceki Kapanış
|: 32,7500
|
33,3599
En Düşük
32,8118
13:331.974,03
En Yüksek
|Değişim
|: 0,93%
|| 18,17
|Açılış
|: 1.974,03
|
|Önceki Kapanış
|: 1.955,86
|
1.983,27
En Düşük
1.942,89
BIST En Aktif Hisseler13:31
|OZSUB
|27,50
|58.311.776
|% 10,00
|
|CATES
|55,75
|648.618.478
|% 9,96
|
|KBORU
|67,00
|242.930.021
|% 9,93
|
|ETILR
|13,95
|29.473.502
|% 9,50
|
|DOGUB
|20,16
|131.853.124
|% 9,21
|
|QNBFB
|250,25
|2.173.567
|% -9,98
|
|BEGYO
|4,41
|438.689.567
|% -9,82
|
|KRSTL
|12,33
|107.417.775
|% -7,64
|
|QNBFL
|892,00
|2.286.365
|% -6,99
|
|DIRIT
|11,11
|996.645
|% -6,64
|
|AKBNK
|41,72
|3.623.256.757
|% 1,46
|
|YKBNK
|22,42
|3.364.389.811
|% -3,78
|
|THYAO
|243,80
|2.635.011.801
|% -1,18
|
|GUBRF
|146,30
|2.381.740.619
|% 3,69
|
|ISCTR
|25,26
|2.336.265.453
|% -1,79
|
|YKBNK
|22,42
|3.364.389.811
|% -3,78
|
|ISCTR
|25,26
|2.336.265.453
|% -1,79
|
|BEGYO
|4,41
|438.689.567
|% -9,82
|
|AKBNK
|41,72
|3.623.256.757
|% 1,46
|
|EKGYO
|8,13
|574.196.423
|% -0,49
|
|13:31
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|30,0905
|30,0964
|% 0,36
|
|Euro
|32,9857
|32,9930
|% -0,11
|
|Sterlin
|38,2646
|38,4565
|% 0,30
|
|Frank
|35,1261
|35,3377
|% 0,23
|
|Riyal
|7,9999
|8,0400
|% 0,33
|
|13:31
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|22,94
|22,97
|% 0,66
|
|Platin
|927,01
|928,87
|% 0,66
|
|Paladyum
|995,53
|997,97
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|79,75
|79,75
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.039,73
|2.040,01
|% 0,66
|