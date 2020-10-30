***PER*** PERFORM PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan)
30.10.2020 16:48
***PER*** PERFORM PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan) )
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Sorumluluk Beyanı
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
30/10/2020
Karar Sayısı
11
Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk Beyanı
2020 3.Dönem Finansal Mali Tabloların Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Kararı
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/884978
BIST
16:351.105
En Yüksek
|Değişim
|: -2,00%
|| -22,49
|Açılış
|: 1.121
|
|Önceki Kapanış
|: 1.127
|
1.121
En Düşük
1.096
16:358,3649
En Yüksek
|Değişim
|: 0,92%
|| 0,0766
|Açılış
|: 8,3650
|
|Önceki Kapanış
|: 8,2700
|
8,3774
En Düşük
8,2678
16:359,7781
En Yüksek
|Değişim
|: 1,00%
|| 0,0972
|Açılış
|: 9,7650
|
|Önceki Kapanış
|: 9,7000
|
9,8011
En Düşük
9,6423
16:35507,68
En Yüksek
|Değişim
|: 2,07%
|| 10,30
|Açılış
|: 507,68
|
|Önceki Kapanış
|: 497,38
|
508,64
En Düşük
496,88
BIST En Aktif Hisseler16:35
|KARTN
|1.812,80
|63.517.525
|% 10,00
|
|IZMDC
|23,76
|12.417.974
|% 10,00
|
|EUKYO
|3,30
|726.381
|% 10,00
|
|CASA
|36,30
|1.488.917
|% 10,00
|
|YESIL
|48,26
|14.797.700
|% 9,98
|
|POLTK
|360,00
|575.640
|% -10,00
|
|ROYAL
|3,79
|976.596
|% -9,98
|
|UZERB
|36,98
|345.504
|% -9,98
|
|IZFAS
|6,68
|1.628.112
|% -9,97
|
|ATSYH
|6,08
|1.211.160
|% -9,93
|
|TSKB
|2,09
|5.185.186.972
|% -9,91
|
|GARAN
|6,62
|874.118.513
|% -2,36
|
|PETKM
|4,14
|726.924.895
|% 2,73
|
|SKBNK
|1,84
|720.778.167
|% -7,07
|
|SISE
|6,16
|605.546.324
|% -2,38
|
|TSKB
|2,09
|5.185.186.972
|% -9,91
|
|SKBNK
|1,84
|720.778.167
|% -7,07
|
|ALBRK
|1,63
|365.293.492
|% -7,91
|
|PETKM
|4,14
|726.924.895
|% 2,73
|
|IHLAS
|1,04
|171.673.994
|% -5,45
|
|16:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,3590
|8,3649
|% 0,92
|
|Euro
|9,7696
|9,7781
|% 1,00
|
|Sterlin
|10,8376
|10,8920
|% 1,53
|
|Frank
|9,1104
|9,1652
|% 1,16
|
|Riyal
|2,2249
|2,2361
|% 1,07
|
|16:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.888
|1.888
|20,22
|
|Altın Gr.
|508
|508
|10,73
|
|Cumhuriyet
|3.360
|3.411
|61,00
|
|Tam
|3.345
|3.430
|58,63
|
|Yarım
|1.617
|1.659
|28,35
|
|Çeyrek
|811
|830
|14,18
|
|Gümüş.Ons
|23,69
|23,73
|0,47
|
|Gümüş Gr.
|6,38
|6,39
|0,20
|
|B. Petrol
|37,95
|37,95
|-0,31
|
Seans Raporu
16:35
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16:50IHYAY
Yüzde -5.08 oranında düşüşle 1.12 lira fiyatla işlem gören hissede 49, 441, 751 adet işlem
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16:49MGROS
Yüzde -6.13 oranında düşüşle 37.08 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 809, 454 adet işlem
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16:48XU100
Endeks 1, 105 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -1, 91 altında . İşlem hacmi 17, 706.00 milyon TL de
-
16:48MEPET
Yüzde -6.51 oranında düşüşle 3.16 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 748, 402 adet işlem
-
16:45ATEKS
Yüzde -7.07 oranında düşüşle 18.40 lira fiyatla işlem gören hissede 198, 343 adet işlem