Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***PER*** PERFORM PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan)

30.10.2020 16:48
GÜNCEL HABERLER



***PER*** PERFORM PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan) )

Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Sorumluluk Beyanı

Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı

Yönetim Kurulu Karar Tarihi
30/10/2020
Karar Sayısı
11
Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk Beyanı

2020 3.Dönem Finansal Mali Tabloların Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Kararı



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/884978


BIST



uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
16:351.105
Değişim :  -2,00% |  -22,49
Açılış :  1.121  
Önceki Kapanış :  1.127  
En Yüksek
1.121 En Düşük
1.096
BIST En Aktif Hisseler16:35
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
KARTN 1.812,80 63.517.525 % 10,00  
IZMDC 23,76 12.417.974 % 10,00  
EUKYO 3,30 726.381 % 10,00  
CASA 36,30 1.488.917 % 10,00  
YESIL 48,26 14.797.700 % 9,98  
daha fazla
16:35 Alış Satış %  
Dolar 8,3590 8,3649 % 0,92  
Euro 9,7696 9,7781 % 1,00  
Sterlin 10,8376 10,8920 % 1,53  
Frank 9,1104 9,1652 % 1,16  
Riyal 2,2249 2,2361 % 1,07  
daha fazla
16:35 Alış Satış %  
Altın Ons 1.888 1.888 20,22  
Altın Gr. 508 508 10,73  
Cumhuriyet 3.360 3.411 61,00  
Tam 3.345 3.430 58,63  
Yarım 1.617 1.659 28,35  
Çeyrek 811 830 14,18  
Gümüş.Ons 23,69 23,73 0,47  
Gümüş Gr. 6,38 6,39 0,20  
B. Petrol 37,95 37,95 -0,31  
Seans Raporu 16:35
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru