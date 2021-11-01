***PER*** PERFORM PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan)
01.11.2021 17:42
***PER*** PERFORM PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan) )
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Sorumluluk Beyanı
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
01/11/2021
Karar Sayısı
19
Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk Beyanı
01.01.2021-30.09.2021 Dönemi Sorumluluk Beyanı
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/973487
BIST
17:491.536
En Yüksek
|Değişim
|: 0,90%
|| 13,65
|Açılış
|: 1.522
|
|Önceki Kapanış
|: 1.522
|
1.539
En Düşük
1.516
17:499,5366
En Yüksek
|Değişim
|: -0,55%
|| -0,0530
|Açılış
|: 9,5100
|
|Önceki Kapanış
|: 9,5050
|
9,6129
En Düşük
9,4858
17:4911,0547
En Yüksek
|Değişim
|: -0,53%
|| -0,0592
|Açılış
|: 10,9900
|
|Önceki Kapanış
|: 10,9700
|
11,1161
En Düşük
10,9982
17:49549,29
En Yüksek
|Değişim
|: -0,13%
|| -0,74
|Açılış
|: 549,29
|
|Önceki Kapanış
|: 550,02
|
551,52
En Düşük
545,53
BIST En Aktif Hisseler17:49
|RALYH
|7,15
|83.168.317
|% 10,00
|
|ZRGYO
|2,20
|20.084.572
|% 10,00
|
|LUKSK
|51,65
|28.479.105
|% 9,99
|
|GSRAY
|3,97
|132.586.026
|% 9,97
|
|ATATP
|47,90
|97.019.391
|% 9,96
|
|NUGYO
|14,04
|39.711.046
|% -10,00
|
|EGSER
|14,27
|47.738.784
|% -9,97
|
|BIOEN
|23,72
|474.821.717
|% -9,95
|
|AKFGY
|6,09
|78.321.343
|% -9,91
|
|RHEAG
|2,12
|2.464.370
|% -7,83
|
|BIOEN
|23,72
|474.821.717
|% -9,95
|
|BASGZ
|38,42
|306.040.426
|% 3,28
|
|ODAS
|1,44
|181.840.937
|% 2,86
|
|PGSUS
|80,90
|119.442.771
|% 1,57
|
|TRILC
|10,06
|116.104.795
|% 2,44
|
|ODAS
|1,44
|181.840.937
|% 2,86
|
|KIMMR
|3,39
|104.605.244
|% 2,73
|
|HLGYO
|2,67
|73.724.451
|% 1,91
|
|IHLGM
|0,85
|18.912.136
|% 1,19
|
|BIOEN
|23,72
|474.821.717
|% -9,95
|
|17:49
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,5317
|9,5366
|% -0,55
|
|Euro
|11,0441
|11,0547
|% -0,53
|
|Sterlin
|12,9873
|13,0525
|% -0,70
|
|Frank
|10,4118
|10,4746
|% -0,15
|
|Riyal
|2,5325
|2,5452
|% -0,64
|
|17:49
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.792
|1.793
|9,05
|
|Altın Gr.
|550
|550
|-0,41
|
|Cumhuriyet
|3.621
|3.675
|20,00
|
|Tam
|3.603
|3.693
|16,79
|
|Yarım
|1.741
|1.786
|8,13
|
|Çeyrek
|873
|893
|4,06
|
|Gümüş.Ons
|24,01
|24,05
|0,13
|
|Gümüş Gr.
|7,36
|7,37
|-0,01
|
|B. Petrol
|84,78
|84,78
|1,06
|
Seans Raporu
17:49
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17:59DGATE
Yüzde 5.31 oranında artışla 13.48 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 764, 256 adet işlem
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17:58XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 11, 31 artarak (% 0.85 ) 1, 346
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17:58
Tavandan işlem gören hisse senedleri : DOBUR, KARYE, HEDEF, ZRGYO, KLGYO, GSRAY, LUKSK, ATATP, TSPOR, RALYH
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17:58
Tabandan işlem gören hisse senetleri : EGSER, AKFGY, NUGYO, BIOEN