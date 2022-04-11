***PER*** PERFORM PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan)









***PER*** PERFORM PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan) )Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayanİlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeSorumluluk BeyanıYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiFinansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve SayısıYönetim Kurulu Karar Tarihi11/04/2022Karar SayısıSermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk BeyanıPERFORM PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. nin kurucusu olduğu menkul kıymetler yatırım fonlarının 1 Ocak 31 Aralık 2021 hesap dönemine ait finansal tabloları ve portföy raporlarına ilişkin sorumluluk beyanıhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1019240BIST