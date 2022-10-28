***PER*** PERFORM PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan)
28.10.2022 12:46
***PER*** PERFORM PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan) )
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Sorumluluk Beyanı
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
28/10/2022
Karar Sayısı
2022/26
Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk Beyanı
01.01.2022-30.09.2022 DÖNEMİ FİNANSAL MAL TABLOLARIN KABULÜNE İLİŞKİN YÖNETİM KURULU SORUMLULUK BEYANI
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1075001
BIST
12:353.879
En Yüksek
|Değişim
|: -1,41%
|| -55,54
|Açılış
|: 3.929
|
|Önceki Kapanış
|: 3.935
|
3.930
En Düşük
3.878
12:3518,6231
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0240
|Açılış
|: 18,5900
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6250
|
18,6576
En Düşük
18,5631
12:3518,5434
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,0058
|Açılış
|: 18,4800
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6400
|
18,6644
En Düşük
18,4863
12:35986,60
En Yüksek
|Değişim
|: -0,76%
|| -7,55
|Açılış
|: 986,60
|
|Önceki Kapanış
|: 994,15
|
999,05
En Düşük
985,59
BIST En Aktif Hisseler12:35
|EKIZ
|15,73
|1.617.028
|% 10,00
|
|ADEL
|55,55
|48.656.969
|% 10,00
|
|ERSU
|5,50
|37.241.751
|% 10,00
|
|VERUS
|89,85
|55.477.343
|% 9,98
|
|TUREX
|18,07
|37.323.622
|% 9,98
|
|ICBCT
|7,79
|78.273.938
|% -9,94
|
|AGYO
|6,11
|4.861.819
|% -9,88
|
|BRSAN
|53,65
|108.726.799
|% -8,68
|
|CELHA
|23,16
|32.907.373
|% -8,24
|
|CRFSA
|58,95
|73.643.505
|% -7,02
|
|AKBNK
|14,68
|1.800.926.601
|% -3,61
|
|THYAO
|96,95
|1.705.312.588
|% -2,46
|
|YKBNK
|8,88
|1.490.301.394
|% -4,21
|
|SISE
|32,44
|1.482.131.497
|% -2,58
|
|SASA
|109,30
|1.392.572.786
|% 5,20
|
|YKBNK
|8,88
|1.490.301.394
|% -4,21
|
|EKGYO
|4,42
|619.723.039
|% -2,21
|
|ISCTR
|9,05
|1.213.404.064
|% -3,52
|
|AKBNK
|14,68
|1.800.926.601
|% -3,61
|
|SKBNK
|2,05
|174.519.049
|% -2,84
|
|12:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6033
|18,6267
|% 0,15
|
|Euro
|18,5261
|18,5398
|% -0,05
|
|Sterlin
|21,3832
|21,4905
|% -0,22
|
|Frank
|18,6274
|18,7396
|% -0,32
|
|Riyal
|4,9390
|4,9637
|% 0,11
|
|12:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.649
|1.649
|-14,23
|
|Altın Gr.
|987
|987
|-7,39
|
|Cumhuriyet
|6.593
|6.692
|-47,00
|
|Tam
|6.622
|6.677
|-59,00
|
|Yarım
|3.227
|3.265
|-29,00
|
|Çeyrek
|1.618
|1.632
|-15,00
|
|Gümüş.Ons
|19,20
|19,23
|-0,39
|
|Gümüş Gr.
|11,48
|11,50
|-0,23
|
|B. Petrol
|94,09
|94,09
|-0,95
|