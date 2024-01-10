***PER*** PERFORM PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yatırımcı Bilgi Formu
10.01.2024 09:53
***PER*** PERFORM PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yatırımcı Bilgi Formu )
Türkçe
Yatırımcı Bilgi Formu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun 08.12.2023 tarih ve E-12233903-305.01.01-46353 sayılı izin yazısı ile, Perform Portföy Para Piyasası (TL) Fonu'nun katılma paylarının ihracına ilişkin izahnamenin onaylanması talebiyle Sermaye Piyasası Kurulu'na (SPK) yaptığımız başvuruya izin verilmiştir.
Ekte Kurul onaylı fon yatırımcı bilgi formu yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1237820
BIST
'
11:007.776
En Düşük
|Değişim
|: 0,51%
|| 39,35
|Açılış
|: 7.734
|
|Önceki Kapanış
|: 7.736
|
7.709
En Yüksek
7.778
11:0029,9777
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0531
|Açılış
|: 29,9700
|
|Önceki Kapanış
|: 29,9500
|
29,9777
En Düşük
29,8218
11:0032,8093
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,0719
|Açılış
|: 32,7500
|
|Önceki Kapanış
|: 32,7500
|
32,9000
En Düşük
32,6724
11:001.957,39
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 5,28
|Açılış
|: 1.957,39
|
|Önceki Kapanış
|: 1.952,10
|
1.959,03
En Düşük
1.941,43
BIST En Aktif Hisseler11:00
|EKOS
|52,80
|301.049.743
|% 10,00
|
|MARKA
|47,18
|14.826.352
|% 9,98
|
|GARFA
|103,00
|53.544.037
|% 8,14
|
|BAYRK
|20,64
|21.517.060
|% 7,39
|
|ASUZU
|237,50
|351.925.152
|% 6,60
|
|ISKUR
|8.051.000,00
|8.051.000
|% -9,85
|
|TSPOR
|2,82
|115.432.056
|% -6,93
|
|ETYAT
|9,60
|3.401.189
|% -6,34
|
|BRKVY
|51,85
|4.371.264
|% -5,56
|
|BAGFS
|28,36
|74.301.223
|% -5,47
|
|THYAO
|244,20
|2.070.233.083
|% 0,54
|
|ISCTR
|25,42
|965.436.441
|% 1,11
|
|YKBNK
|22,64
|888.064.054
|% 0,98
|
|HALKB
|13,58
|871.389.425
|% -1,52
|
|KBORU
|59,05
|836.092.959
|% 3,96
|
|HALKB
|13,58
|871.389.425
|% -1,52
|
|EKGYO
|8,13
|344.957.974
|% 0,00
|
|BEGYO
|4,57
|186.650.486
|% 2,93
|
|TSPOR
|2,82
|115.432.056
|% -6,93
|
|YKBNK
|22,64
|888.064.054
|% 0,98
|
|11:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|29,9720
|29,9777
|% 0,18
|
|Euro
|32,7971
|32,8093
|% 0,22
|
|Sterlin
|37,9555
|38,1458
|% 0,13
|
|Frank
|35,0350
|35,2460
|% 0,19
|
|Riyal
|7,9684
|8,0083
|% 0,16
|
|11:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|22,95
|22,98
|% 0,66
|
|Platin
|932,41
|934,72
|% 0,66
|
|Paladyum
|981,21
|985,54
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|77,69
|77,69
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.033,14
|2.033,48
|% 0,66
|
Seans Raporu
11:00
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-
11:15BINHO
Yüzde 6.84 oranında artışla 304.50 lira fiyatla işlem gören hissede 939, 625 adet işlem
-
11:14KARYE
Yüzde 4.29 oranında artışla 30.16 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 460, 560 adet işlem
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11:13XU100
Endeks 7, 764 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 36 üstünde . İşlem hacmi 16, 562.00 milyon TL de
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11:13GESAN
Yüzde 5.47 oranında artışla 72.25 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 059, 058 adet işlem
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11:12EKOS
Yüzde 10.00 oranında artışla 52.80 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 920, 663 adet işlem