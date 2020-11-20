***PETKM*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
20.11.2020 09:20
***PETKM*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu )
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Türkçe
BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
PETKM.E %20 Kar Payından Bedelsiz, bölünme sonrası teorik fiyat: 4,083 (Teorik fiyat, fiyat adımına yuvarlanmamıştır)
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/889325
BIST
10:371.323
En Yüksek
|Değişim
|: 0,79%
|| 10,38
|Açılış
|: 1.316
|
|Önceki Kapanış
|: 1.313
|
1.324
En Düşük
1.316
10:377,5945
En Yüksek
|Değişim
|: 0,59%
|| 0,0446
|Açılış
|: 7,6200
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7500
|
7,5993
En Düşük
7,5178
10:379,0158
En Yüksek
|Değişim
|: 0,48%
|| 0,0435
|Açılış
|: 8,9900
|
|Önceki Kapanış
|: 9,1700
|
9,0364
En Düşük
8,9136
10:37453,91
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,87
|Açılış
|: 453,91
|
|Önceki Kapanış
|: 453,04
|
456,24
En Düşük
450,20
BIST En Aktif Hisseler10:37
|KONYA
|980,40
|25.148.836
|% 10,00
|
|KAPLM
|29,70
|469.676
|% 10,00
|
|PKENT
|847,00
|72.842
|% 10,00
|
|KENT
|471,60
|5.004.148
|% 9,98
|
|IZTAR
|14,03
|2.336.177
|% 9,95
|
|MARKA
|7,99
|929.900
|% -9,92
|
|EUYO
|4,82
|3.398.717
|% -9,91
|
|ARTI
|5,75
|53.510
|% -7,26
|
|TKURU
|265,00
|2.346.840
|% -6,23
|
|DAGHL
|14,50
|142.622
|% -4,92
|
|GARAN
|9,52
|755.580.262
|% 0,00
|
|THYAO
|12,05
|537.851.372
|% 2,90
|
|KRDMD
|4,88
|505.694.801
|% 0,21
|
|YKBNK
|3,08
|261.780.260
|% -0,96
|
|GUBRF
|44,30
|231.868.399
|% 6,54
|
|KRDMD
|4,88
|505.694.801
|% 0,21
|
|SKBNK
|1,53
|157.187.545
|% 2,68
|
|YKBNK
|3,08
|261.780.260
|% -0,96
|
|GARAN
|9,52
|755.580.262
|% 0,00
|
|EKGYO
|1,93
|102.284.107
|% 0,52
|
|10:37
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,5887
|7,5945
|% 0,59
|
|Euro
|9,0074
|9,0158
|% 0,48
|
|Sterlin
|10,0283
|10,0786
|% 0,39
|
|Frank
|8,2850
|8,3349
|% 0,36
|
|Riyal
|2,0137
|2,0238
|% 0,36
|
|10:37
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.864
|1.864
|-2,79
|
|Altın Gr.
|455
|455
|1,58
|
|Cumhuriyet
|3.017
|3.062
|-85,00
|
|Tam
|3.002
|3.080
|-85,19
|
|Yarım
|1.451
|1.490
|-41,22
|
|Çeyrek
|728
|745
|-20,60
|
|Gümüş.Ons
|24,05
|24,09
|-0,05
|
|Gümüş Gr.
|5,87
|5,88
|0,02
|
|B. Petrol
|44,23
|44,23
|0,03
|