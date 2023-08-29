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***PETKM*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( VİOP İşlem İptali Duyuruları

29.08.2023 17:08
***PETKM*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( VİOP İşlem İptali Duyuruları


***PETKM*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( VİOP İşlem İptali Duyuruları )

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VİOP İşlem İptali Duyuruları

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Açıklamalar

Borsa İstanbul A.Ş. Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda 29 Ağustos 2023 tarihinde gerçekleşmiş olan aşağıdaki özel işlem, Borsa İstanbul A.Ş. Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası Prosedürü 3. Bölüm 19 numaralı maddesi gereği iptal edilmiştir.
Sözleşme İşlem No
F_PETKM0823
0AC3F5C30021A159





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1190272


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Yarım 5.517 5.589 25,00  
Çeyrek 2.752 2.796 14,00  
Gümüş.Ons 24,71 24,73 0,49  
Gümüş Gr. 21,19 21,21 0,57  
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