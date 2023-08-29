***PETKM*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( VİOP İşlem İptali Duyuruları
29.08.2023 17:08
***PETKM*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( VİOP İşlem İptali Duyuruları )
İlgili Şirketler [PETKM]
İlgili Fonlar []
Türkçe
VİOP İşlem İptali Duyuruları
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Borsa İstanbul A.Ş. Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda 29 Ağustos 2023 tarihinde gerçekleşmiş olan aşağıdaki özel işlem, Borsa İstanbul A.Ş. Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası Prosedürü 3. Bölüm 19 numaralı maddesi gereği iptal edilmiştir.
Sözleşme İşlem No
F_PETKM0823
0AC3F5C30021A159
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1190272
BIST
'
17:597.907
En Düşük
|Değişim
|: -0,44%
|| -34,60
|Açılış
|: 7.963
|
|Önceki Kapanış
|: 7.942
|
7.866
En Yüksek
8.014
17:5926,6144
En Yüksek
|Değişim
|: 0,59%
|| 0,1560
|Açılış
|: 26,6100
|
|Önceki Kapanış
|: 26,6500
|
26,6359
En Düşük
25,9709
17:5928,9249
En Yüksek
|Değişim
|: 1,02%
|| 0,2922
|Açılış
|: 28,8500
|
|Önceki Kapanış
|: 28,8000
|
28,9249
En Düşük
28,1807
17:591.654,15
En Yüksek
|Değişim
|: 1,21%
|| 19,84
|Açılış
|: 1.654,15
|
|Önceki Kapanış
|: 1.634,32
|
1.658,48
En Düşük
1.604,48
BIST En Aktif Hisseler17:59
|ADEL
|604,10
|740.099.972
|% 10,00
|
|GUBRF
|344,40
|4.329.091.856
|% 10,00
|
|ULAS
|17,16
|28.400.564
|% 10,00
|
|KMPUR
|85,80
|987.841.647
|% 10,00
|
|DIRIT
|7,70
|2.272.054
|% 10,00
|
|KENT
|427,10
|3.443.707
|% -9,99
|
|QNBFL
|276,30
|6.579.808
|% -9,97
|
|KTLEV
|55,80
|1.163.389.244
|% -9,93
|
|EGEPO
|18,85
|158.033.851
|% -9,89
|
|QNBFB
|103,00
|9.128.169
|% -9,25
|
|ISCTR
|22,16
|14.947.309.288
|% 8,52
|
|TUPRS
|142,20
|7.905.154.461
|% -3,13
|
|THYAO
|247,90
|7.146.630.032
|% -3,16
|
|KCHOL
|145,00
|6.719.904.141
|% 2,84
|
|ASTOR
|136,20
|6.660.933.802
|% 0,52
|
|ISCTR
|22,16
|14.947.309.288
|% 8,52
|
|SKBNK
|4,28
|1.417.725.206
|% 3,63
|
|EKGYO
|8,55
|2.616.615.894
|% 0,12
|
|YKBNK
|16,34
|4.815.771.173
|% -1,98
|
|ZOREN
|4,69
|1.047.116.806
|% -3,30
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,5879
|26,6144
|% 0,59
|
|Euro
|28,8373
|28,9249
|% 1,02
|
|Sterlin
|33,4459
|33,6137
|% 0,57
|
|Frank
|30,0927
|30,2740
|% 0,89
|
|Riyal
|7,0672
|7,1026
|% 0,46
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.934
|1.935
|14,21
|
|Altın Gr.
|1.656
|1.656
|22,07
|
|Cumhuriyet
|11.187
|11.356
|-27,00
|
|Tam
|11.009
|11.136
|50,00
|
|Yarım
|5.517
|5.589
|25,00
|
|Çeyrek
|2.752
|2.796
|14,00
|
|Gümüş.Ons
|24,71
|24,73
|0,49
|
|Gümüş Gr.
|21,19
|21,21
|0,57
|
|B. Petrol
|84,17
|84,17
|0,30
|
Seans Raporu
17:59
daha fazla
-
17:59XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -62, 26 kaybederek (% -0.89 ) 6, 952
-
17:59
Tavandan işlem gören hisse senedleri : ISBTR, CRFSA, BYDNR, ADEL, ELITE, OFSYM, DURDO, KZGYO, CRDFA, OYLUM
-
17:59
Tabandan işlem gören hisse senetleri : KTLEV, KENT, QNBFL, TETMT
-
17:59
MIPAZ, DIRIT, ULUFA değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:59
MNDRS, KSTUR, EDIP değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında