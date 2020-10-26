***PETKM*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
26.10.2020 15:56
***PETKM*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [PETKM]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
PETKM.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/883876
BIST
17:321.153
En Yüksek
|Değişim
|: -3,13%
|| -37,26
|Açılış
|: 1.184
|
|Önceki Kapanış
|: 1.191
|
1.184
En Düşük
1.144
17:328,0843
En Yüksek
|Değişim
|: 1,47%
|| 0,1172
|Açılış
|: 8,0840
|
|Önceki Kapanış
|: 7,9620
|
8,0986
En Düşük
7,9313
17:329,5550
En Yüksek
|Değişim
|: 1,12%
|| 0,1058
|Açılış
|: 9,5300
|
|Önceki Kapanış
|: 9,4250
|
9,5717
En Düşük
9,4241
17:32494,96
En Yüksek
|Değişim
|: 1,59%
|| 7,76
|Açılış
|: 495,08
|
|Önceki Kapanış
|: 487,20
|
496,51
En Düşük
484,83
BIST En Aktif Hisseler17:30
|RTALB
|49,52
|264.298.110
|% 10,00
|
|KARTN
|1.362,00
|248.284.109
|% 10,00
|
|EGCYO
|1,76
|496.718
|% 10,00
|
|ROYAL
|3,63
|1.658.754
|% 10,00
|
|LINK
|48,48
|7.059.900
|% 9,98
|
|YAYLA
|3,69
|12.859.798
|% -10,00
|
|KONYA
|749,20
|335.593.565
|% -10,00
|
|CEOEM
|7,20
|100.765.824
|% -10,00
|
|AVHOL
|5,76
|10.142.393
|% -10,00
|
|TKURU
|265,50
|6.556.971
|% -10,00
|
|TSKB
|1,94
|3.157.922.495
|% 6,59
|
|ECILC
|7,55
|1.406.857.523
|% 5,59
|
|GARAN
|6,86
|1.025.241.216
|% -2,97
|
|SISE
|6,47
|841.075.007
|% -4,99
|
|FENER
|38,04
|736.842.395
|% 0,21
|
|TSKB
|1,94
|3.157.922.495
|% 6,59
|
|SKBNK
|1,82
|590.145.283
|% -2,67
|
|EKGYO
|1,71
|472.222.615
|% -6,04
|
|KRDMD
|3,39
|675.007.522
|% -2,59
|
|IHLAS
|1,18
|239.814.532
|% -7,81
|
|17:30
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,0791
|8,0863
|% 1,50
|
|Euro
|9,5514
|9,5577
|% 1,15
|
|Sterlin
|10,4849
|10,5375
|% 1,18
|
|Frank
|8,8731
|8,9265
|% 1,11
|
|Riyal
|2,1497
|2,1604
|% 1,49
|
|17:30
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.904
|1.904
|2,21
|
|Altın Gr.
|495
|495
|8,23
|
|Cumhuriyet
|3.279
|3.328
|71,00
|
|Tam
|3.261
|3.341
|51,50
|
|Yarım
|1.576
|1.616
|24,91
|
|Çeyrek
|790
|808
|12,45
|
|Gümüş.Ons
|24,37
|24,40
|-0,22
|
|Gümüş Gr.
|6,34
|6,35
|0,04
|
|B. Petrol
|40,98
|40,98
|-1,09
|
Seans Raporu
17:30
daha fazla
-
17:42TURGG
Yüzde -7.79 oranında düşüşle 82.85 lira fiyatla işlem gören hissede 110, 953 adet işlem
-
17:41DZGYO
Yüzde -8.13 oranında düşüşle 3.39 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 427, 945 adet işlem
-
17:40NTHOL
Yüzde -8.54 oranında düşüşle 3.00 lira fiyatla işlem gören hissede 27, 343, 785 adet işlem
-
17:39XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -27, 52 kaybederek (% -2.56 ) 1, 048
-
17:39
Tavandan işlem gören hisse senedleri : LINK, ROYAL, OZRDN, EGCYO, RTALB, CRFSA, GLRYH, KONTR, KARTN, EUYO