***PETKM*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
07.05.2021 11:37
***PETKM*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [PETKM]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
PETKM.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/935176
BIST
14:071.435
En Yüksek
|Değişim
|: 0,48%
|| 6,88
|Açılış
|: 1.432
|
|Önceki Kapanış
|: 1.428
|
1.437
En Düşük
1.431
14:078,2951
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 0,0255
|Açılış
|: 8,2250
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1400
|
8,3017
En Düşük
8,2445
14:0710,0202
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0152
|Açılış
|: 9,9650
|
|Önceki Kapanış
|: 9,8150
|
10,0410
En Düşük
9,9609
14:07484,45
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 1,88
|Açılış
|: 484,45
|
|Önceki Kapanış
|: 482,57
|
485,95
En Düşük
481,31
BIST En Aktif Hisseler14:06
|IHGZT
|1,43
|7.196.158
|% 10,00
|
|AYES
|22,00
|1.086.866
|% 10,00
|
|TGSAS
|13,87
|4.622.802
|% 9,99
|
|ERBOS
|83,40
|115.745.883
|% 9,09
|
|FLAP
|2,44
|23.339.457
|% 8,44
|
|VAKFN
|15,54
|4.867.237
|% -9,97
|
|ITTFH
|1,90
|65.946.492
|% -8,65
|
|MERIT
|282,80
|1.913.510
|% -8,21
|
|CMENT
|32,34
|119.995
|% -7,60
|
|AKSA
|16,08
|66.396.088
|% -6,35
|
|PETKM
|6,58
|4.282.574.101
|% -4,64
|
|KOZAL
|129,30
|1.263.639.931
|% 5,55
|
|GARAN
|7,60
|964.665.827
|% 2,84
|
|KRDMD
|8,26
|749.405.971
|% -0,24
|
|TUPRS
|96,05
|665.305.727
|% 4,74
|
|PETKM
|6,58
|4.282.574.101
|% -4,64
|
|TSKB
|1,30
|342.817.008
|% 4,84
|
|YKBNK
|2,11
|390.163.382
|% 1,44
|
|GARAN
|7,60
|964.665.827
|% 2,84
|
|SKBNK
|1,18
|146.307.010
|% 2,61
|
|14:06
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,2884
|8,2900
|% 0,25
|
|Euro
|10,0054
|10,0341
|% 0,29
|
|Sterlin
|11,4822
|11,5398
|% 0,26
|
|Frank
|9,0696
|9,1242
|% -0,06
|
|Riyal
|2,2004
|2,2114
|% 0,10
|
|14:06
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.820
|1.820
|5,09
|
|Altın Gr.
|485
|485
|2,09
|
|Cumhuriyet
|3.112
|3.159
|45,00
|
|Tam
|3.100
|3.178
|48,34
|
|Yarım
|1.498
|1.538
|23,38
|
|Çeyrek
|752
|769
|11,69
|
|Gümüş.Ons
|27,30
|27,34
|0,01
|
|Gümüş Gr.
|7,28
|7,29
|0,02
|
|B. Petrol
|68,14
|68,14
|0,05
|