***PETKM*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
13.09.2022 16:01
***PETKM*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
PETKM.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1062693
BIST
17:123.586
En Yüksek
|Değişim
|: -1,75%
|| -63,71
|Açılış
|: 3.684
|
|Önceki Kapanış
|: 3.649
|
3.715
En Düşük
3.533
17:1218,2551
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,0400
|Açılış
|: 18,3900
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2950
|
18,2633
En Düşük
18,2119
17:1218,3125
En Yüksek
|Değişim
|: -0,74%
|| -0,1362
|Açılış
|: 18,4200
|
|Önceki Kapanış
|: 18,5000
|
18,5908
En Düşük
18,2651
17:121.000,35
En Yüksek
|Değişim
|: -1,05%
|| -10,58
|Açılış
|: 1.000,74
|
|Önceki Kapanış
|: 1.010,92
|
1.016,17
En Düşük
995,99
BIST En Aktif Hisseler17:12
|ROYAL
|6,93
|2.224.495
|% 10,00
|
|NTHOL
|13,53
|157.626.143
|% 10,00
|
|HURGZ
|2,75
|96.302.757
|% 10,00
|
|HKTM
|42,72
|78.777.811
|% 9,99
|
|RODRG
|36,54
|3.100.309
|% 9,99
|
|UTPYA
|23,76
|1.219.730
|% -10,00
|
|ASUZU
|264,90
|349.719.844
|% -9,99
|
|ATSYH
|157,20
|15.926.875
|% -9,97
|
|ZRGYO
|4,80
|161.086.406
|% -9,94
|
|KLNMA
|20,68
|5.173.731
|% -9,93
|
|AKBNK
|17,86
|13.237.390.442
|% 2,00
|
|YKBNK
|9,21
|12.296.455.365
|% -4,95
|
|ISCTR
|11,63
|10.536.607.143
|% -7,33
|
|THYAO
|74,30
|9.889.105.559
|% -0,87
|
|EREGL
|32,20
|7.720.893.020
|% -3,59
|
|YKBNK
|9,21
|12.296.455.365
|% -4,95
|
|EKGYO
|4,82
|5.842.602.414
|% -9,91
|
|ISCTR
|11,63
|10.536.607.143
|% -7,33
|
|AKBNK
|17,86
|13.237.390.442
|% 2,00
|
|KRDMD
|15,56
|6.530.711.466
|% 1,63
|
|17:12
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,2496
|18,2551
|% 0,22
|
|Euro
|18,3059
|18,3125
|% -0,74
|
|Sterlin
|21,0185
|21,1239
|% -1,01
|
|Frank
|18,8942
|19,0081
|% -0,74
|
|Riyal
|4,8413
|4,8656
|% 0,10
|
|17:12
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.706
|1.706
|-18,84
|
|Altın Gr.
|1.001
|1.001
|-10,18
|
|Cumhuriyet
|6.722
|6.824
|-48,00
|
|Tam
|6.754
|6.821
|-35,00
|
|Yarım
|3.291
|3.335
|-15,00
|
|Çeyrek
|1.650
|1.667
|-9,00
|
|Gümüş.Ons
|19,59
|19,62
|-0,19
|
|Gümüş Gr.
|11,52
|11,54
|-0,09
|
|B. Petrol
|93,45
|93,45
|-0,55
|
Seans Raporu
17:12
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17:27KCHOL
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17:26KGYO
Yüzde -6.22 oranında düşüşle 17.33 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 037, 400 adet işlem
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17:25XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -66, 09 kaybederek (% -2.02 ) 3, 204
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17:25
Tavandan işlem gören hisse senedleri : PAGYO, GARAN, HKTM, COSMO, ULUFA, VAKBN, RODRG, FRIGO, OYYAT, HALKB
-
17:25
Tabandan işlem gören hisse senetleri : EKGYO, ZRGYO, KLNMA, ATSYH, UTPYA, BRMEN, ASUZU, BJKAS