***PETKM*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
14.09.2022 11:26
***PETKM*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
PETKM.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1063023
BIST
11:373.308
En Yüksek
|Değişim
|: -3,48%
|| -119,14
|Açılış
|: 3.419
|
|Önceki Kapanış
|: 3.427
|
3.436
En Düşük
3.307
11:3718,2565
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0067
|Açılış
|: 18,4050
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3900
|
18,2690
En Düşük
18,2467
11:3718,2495
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 0,0561
|Açılış
|: 18,4000
|
|Önceki Kapanış
|: 18,4200
|
18,2817
En Düşük
18,1753
11:371.000,80
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 1,75
|Açılış
|: 1.000,79
|
|Önceki Kapanış
|: 999,06
|
1.001,36
En Düşük
996,29
BIST En Aktif Hisseler11:37
|PAGYO
|23,12
|8.869.801
|% 9,99
|
|RODRG
|40,18
|3.102.981
|% 9,96
|
|DESA
|31,42
|26.482.102
|% 8,95
|
|IEYHO
|1,09
|90.659.639
|% 6,86
|
|RAYSG
|14,10
|3.298.977
|% 6,74
|
|ISFIN
|8,10
|25.050.703
|% -10,00
|
|ISCTR
|10,17
|1.155.750.348
|% -10,00
|
|ZRGYO
|4,32
|45.485.065
|% -10,00
|
|TSKB
|6,03
|26.598.399
|% -10,00
|
|HKTM
|38,20
|30.846.889
|% -9,99
|
|THYAO
|71,05
|1.697.988.370
|% -0,07
|
|KRDMD
|13,01
|1.404.334.782
|% -9,97
|
|ASELS
|28,98
|1.315.156.998
|% -3,40
|
|AKBNK
|14,19
|1.297.213.900
|% -9,96
|
|HALKB
|12,26
|1.207.019.085
|% -9,99
|
|EKGYO
|4,34
|1.058.896.221
|% -9,96
|
|YKBNK
|7,86
|1.156.051.603
|% -9,97
|
|ISCTR
|10,17
|1.155.750.348
|% -10,00
|
|CEMAS
|1,42
|158.238.620
|% -3,40
|
|KRDMD
|13,01
|1.404.334.782
|% -9,97
|
|11:37
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,2502
|18,2565
|% 0,04
|
|Euro
|18,2413
|18,2495
|% 0,31
|
|Sterlin
|21,0052
|21,1105
|% 0,45
|
|Frank
|18,9394
|19,0534
|% 0,22
|
|Riyal
|4,8409
|4,8652
|% -0,00
|
|11:37
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.705
|1.706
|3,20
|
|Altın Gr.
|1.001
|1.001
|1,73
|
|Cumhuriyet
|6.722
|6.824
|-48,00
|
|Tam
|6.764
|6.826
|10,00
|
|Yarım
|3.296
|3.337
|5,00
|
|Çeyrek
|1.653
|1.668
|2,00
|
|Gümüş.Ons
|19,50
|19,52
|0,17
|
|Gümüş Gr.
|11,44
|11,45
|0,08
|
|B. Petrol
|93,02
|93,02
|-0,15
|
Seans Raporu
11:37
daha fazla
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11:53HKTM
Yüzde -9.99 oranında düşüşle 38.20 lira fiyatla işlem gören hissede 779, 683 adet işlem
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11:52HALKB
Yüzde -9.99 oranında düşüşle 12.26 lira fiyatla işlem gören hissede 97, 545, 060 adet işlem
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11:51XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -135, 75 kaybederek (% -3.62 ) 3, 612
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11:51XU100
Endeks 3, 311 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -3, 38 altında . İşlem hacmi 22, 576.00 milyon TL de
-
11:51VKFYO
Yüzde -9.89 oranında düşüşle 6.38 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 735, 449 adet işlem