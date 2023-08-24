***PETKM*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
24.08.2023 15:59
***PETKM*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [PETKM]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
PETKM.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1189226
BIST
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17:537.505
En Düşük
|Değişim
|: -1,28%
|| -97,45
|Açılış
|: 7.648
|
|Önceki Kapanış
|: 7.602
|
7.476
En Yüksek
7.873
17:5325,8463
En Yüksek
|Değişim
|: -4,94%
|| -1,3430
|Açılış
|: 26,3500
|
|Önceki Kapanış
|: 27,3100
|
27,2708
En Düşük
25,2549
17:5328,1546
En Yüksek
|Değişim
|: -4,65%
|| -1,3717
|Açılış
|: 28,5500
|
|Önceki Kapanış
|: 29,6000
|
29,7379
En Düşük
27,3386
17:531.593,21
En Yüksek
|Değişim
|: -4,84%
|| -81,02
|Açılış
|: 1.593,21
|
|Önceki Kapanış
|: 1.674,23
|
1.684,81
En Düşük
1.554,21
BIST En Aktif Hisseler17:53
|DOKTA
|74,80
|30.067.506
|% 10,00
|
|ONCSM
|202,40
|129.429.070
|% 10,00
|
|QNBFL
|312,70
|3.919.382
|% 9,99
|
|OFSYM
|52,90
|24.080.715
|% 9,98
|
|QNBFB
|114,70
|3.985.170
|% 9,97
|
|KAYSE
|48,60
|2.231.012.674
|% -10,00
|
|PCILT
|31,32
|338.056.065
|% -10,00
|
|INGRM
|697,50
|232.405.890
|% -10,00
|
|EYGYO
|27,72
|211.468.301
|% -10,00
|
|ASGYO
|25,22
|4.428.759.568
|% -9,99
|
|KLSER
|114,70
|10.685.829.742
|% -9,97
|
|ASTOR
|113,70
|5.714.687.333
|% -5,56
|
|ASGYO
|25,22
|4.428.759.568
|% -9,99
|
|FZLGY
|23,98
|2.289.220.009
|% -9,98
|
|KAYSE
|48,60
|2.231.012.674
|% -10,00
|
|ASGYO
|25,22
|4.428.759.568
|% -9,99
|
|FZLGY
|23,98
|2.289.220.009
|% -9,98
|
|KLSER
|114,70
|10.685.829.742
|% -9,97
|
|MOBTL
|4,09
|245.755.355
|% -0,24
|
|SEGYO
|3,20
|197.968.518
|% -4,48
|
|17:53
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|25,8090
|25,8463
|% -4,94
|
|Euro
|27,9822
|28,1546
|% -4,65
|
|Sterlin
|32,5029
|32,6659
|% -5,72
|
|Frank
|29,0966
|29,2719
|% -5,65
|
|Riyal
|6,8456
|6,8799
|% -5,25
|
|17:53
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Gr.
|1.593
|1.593
|-81,02
|
|Cumhuriyet
|11.090
|11.257
|-418,00
|
|Tam
|10.806
|11.066
|-298,00
|
|Yarım
|5.420
|5.554
|-145,00
|
|Çeyrek
|2.701
|2.777
|-73,00
|
Seans Raporu
17:53
daha fazla
-
17:59AHGAZ
Yüzde -4.39 oranında düşüşle 13.07 lira fiyatla işlem gören hissede 32, 661, 293 adet işlem
-
17:58YYLGD
Yüzde -8.85 oranında düşüşle 20.18 lira fiyatla işlem gören hissede 24, 839, 822 adet işlem
-
17:57DESA
Yüzde -4.53 oranında düşüşle 21.52 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 770, 171 adet işlem
-
17:56XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -29, 46 kaybederek (% -0.44 ) 6, 668
-
17:56
Tavandan işlem gören hisse senedleri : SNPAM, GARAN, QNBFB, ULKER, ZRGYO, KENT, TBORG, IZENR, OFSYM, QNBFL