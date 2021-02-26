***PETKM* *IHLAS* *AKYHO*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu
26.02.2021 09:14
***PETKM******IHLAS******AKYHO*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu )
İlgili Şirketler [AKYHO, IHLAS, PETKM]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:II, No 15.1 Sayılı Özel Durumlar Tebliği'nin 12-(4). maddesi gereğince yapılan açıklama ekte yer almaktadır.
Bu açıklamanın MKK tarafından yapılıyor olması ilgili kişilerin, Tebliğ'in 12. Maddesi kapsamındaki diğer açıklama yükümlülüklerini ve sorumluluklarını ortadan kaldırmamaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/913186
BIST
18:051.488
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 1.510
|
|Önceki Kapanış
|: 1.488
|
1.515
En Düşük
1.460
18:057,4333
En Yüksek
|Değişim
|: 1,10%
|| 0,0806
|Açılış
|: 7,2300
|
|Önceki Kapanış
|: 7,2150
|
7,4803
En Düşük
7,3118
18:059,0568
En Yüksek
|Değişim
|: 1,12%
|| 0,1004
|Açılış
|: 8,8300
|
|Önceki Kapanış
|: 8,7500
|
9,0961
En Düşük
8,9047
18:05420,94
En Yüksek
|Değişim
|: 0,57%
|| 2,40
|Açılış
|: 420,94
|
|Önceki Kapanış
|: 418,54
|
424,18
En Düşük
415,96
BIST En Aktif Hisseler18:05
|NIBAS
|25,68
|7.426.634
|% 0,00
|
|MNDRS
|3,50
|156.319.708
|% 0,00
|
|OZGYO
|2,13
|21.033.851
|% 0,00
|
|SISE
|7,24
|870.553.682
|% 0,00
|
|ODAS
|3,82
|731.466.106
|% 0,00
|
|NIBAS
|25,68
|7.426.634
|% 0,00
|
|MNDRS
|3,50
|156.319.708
|% 0,00
|
|OZGYO
|2,13
|21.033.851
|% 0,00
|
|SISE
|7,24
|870.553.682
|% 0,00
|
|ODAS
|3,82
|731.466.106
|% 0,00
|
|THYAO
|13,39
|2.767.999.675
|% 0,00
|
|PETKM
|5,28
|2.209.909.786
|% 0,00
|
|KOZAL
|128,20
|1.805.498.315
|% 0,00
|
|SASA
|41,70
|1.783.940.629
|% 0,00
|
|PGSUS
|88,40
|1.666.444.274
|% 0,00
|
|EKGYO
|2,31
|1.378.347.858
|% 0,00
|
|PETKM
|5,28
|2.209.909.786
|% 0,00
|
|TSKB
|1,72
|562.477.409
|% 0,00
|
|KARSN
|4,23
|1.248.136.331
|% 0,00
|
|IHLAS
|0,89
|234.960.802
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4276
|7,4333
|% 1,10
|
|Euro
|9,0351
|9,0568
|% 1,12
|
|Sterlin
|10,3332
|10,3850
|% 0,63
|
|Frank
|8,1711
|8,2203
|% 1,10
|
|Riyal
|1,9749
|1,9848
|% 1,03
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.764
|1.764
|-5,98
|
|Altın Gr.
|421
|421
|2,38
|
|Cumhuriyet
|2.760
|2.802
|-8,00
|
|Tam
|2.744
|2.815
|-13,76
|
|Yarım
|1.326
|1.362
|-6,66
|
|Çeyrek
|665
|681
|-3,33
|
|Gümüş.Ons
|26,93
|26,97
|-0,40
|
|Gümüş Gr.
|6,44
|6,45
|-0,02
|
|B. Petrol
|65,48
|65,48
|-0,64
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59BURCE
Yüzde 4.01 oranında artışla 25.96 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 082, 446 adet işlem
-
17:57XU100
Endeks 1, 488 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 34 üstünde . İşlem hacmi 30, 315.00 milyon TL de
-
17:57PGSUS
Yüzde 6.82 oranında artışla 88.45 lira fiyatla işlem gören hissede 18, 023, 946 adet işlem
-
17:56MERIT
Yüzde 10.00 oranında artışla 414.70 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 567 adet işlem
-
17:54SASA
Yüzde 4.21 oranında artışla 41.62 lira fiyatla işlem gören hissede 39, 505, 347 adet işlem