***PETKM* *INFO* *IYF* *SNPAM*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu
09.12.2020 09:09
***PETKM******INFO******IYF******SNPAM*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu )
İlgili Şirketler [INFO, IYF, PETKM, SNPAM]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:II, No 15.1 Sayılı Özel Durumlar Tebliği'nin 12-(4). maddesi gereğince yapılan açıklama ekte yer almaktadır.
Bu açıklamanın MKK tarafından yapılıyor olması ilgili kişilerin, Tebliğ'in 12. Maddesi kapsamındaki diğer açıklama yükümlülüklerini ve sorumluluklarını ortadan kaldırmamaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/892217
BIST
12:071.347
En Yüksek
|Değişim
|: 0,52%
|| 6,93
|Açılış
|: 1.342
|
|Önceki Kapanış
|: 1.340
|
1.353
En Düşük
1.342
12:077,8300
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0109
|Açılış
|: 7,8250
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8300
|
7,8418
En Düşük
7,8069
12:079,4981
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 0,0288
|Açılış
|: 9,4750
|
|Önceki Kapanış
|: 9,4750
|
9,5191
En Düşük
9,4524
12:07468,88
En Yüksek
|Değişim
|: -0,28%
|| -1,30
|Açılış
|: 468,88
|
|Önceki Kapanış
|: 470,18
|
470,40
En Düşük
466,33
BIST En Aktif Hisseler12:05
|AKFGY
|4,73
|19.810.595
|% 10,00
|
|BOSSA
|14,34
|16.686.933
|% 9,97
|
|OSMEN
|24,50
|1.159.400
|% 9,96
|
|KRVGD
|13,16
|273.203.166
|% 9,94
|
|DOBUR
|27,18
|12.138.561
|% 9,86
|
|SNKRN
|7,02
|79.937
|% -9,88
|
|KERVN
|1,05
|582.765
|% -9,48
|
|IZMDC
|17,77
|18.185.180
|% -5,98
|
|KSTUR
|150,50
|26.639
|% -5,94
|
|BSOKE
|2,62
|235.097.182
|% -5,76
|
|EREGL
|13,54
|999.119.071
|% 0,67
|
|SISE
|7,12
|886.571.545
|% -0,14
|
|PETKM
|4,89
|881.386.618
|% 0,00
|
|SELEC
|18,87
|682.296.024
|% 3,91
|
|KRDMD
|5,19
|637.189.635
|% -0,76
|
|PETKM
|4,89
|881.386.618
|% 0,00
|
|EKGYO
|2,08
|279.709.474
|% 1,46
|
|SISE
|7,12
|886.571.545
|% -0,14
|
|KRDMD
|5,19
|637.189.635
|% -0,76
|
|ODAS
|3,62
|401.505.163
|% 1,97
|
|12:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,8263
|7,8305
|% 0,15
|
|Euro
|9,4928
|9,4991
|% 0,31
|
|Sterlin
|10,4779
|10,5304
|% 0,66
|
|Frank
|8,7845
|8,8374
|% 0,31
|
|Riyal
|2,0804
|2,0908
|% 0,12
|
|12:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.863
|1.864
|-7,38
|
|Altın Gr.
|469
|469
|-1,22
|
|Cumhuriyet
|3.105
|3.152
|-13,00
|
|Tam
|3.091
|3.169
|-12,12
|
|Yarım
|1.494
|1.533
|-5,87
|
|Çeyrek
|749
|766
|-2,93
|
|Gümüş.Ons
|24,35
|24,38
|-0,20
|
|Gümüş Gr.
|6,13
|6,14
|-0,04
|
|B. Petrol
|49,40
|49,40
|0,56
|
Seans Raporu
12:05
daha fazla
-
12:19INVEO
Yüzde 7.01 oranında artışla 34.82 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 186, 781 adet işlem
-
12:17RHEAG
Yüzde 9.79 oranında artışla 4.60 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 564, 244 adet işlem
-
12:16XU100
Endeks 1, 347 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 53 üstünde . İşlem hacmi 10, 037.00 milyon TL de
-
12:16AKFGY
Yüzde 10.00 oranında artışla 4.73 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 246, 821 adet işlem
-
12:15PEGYO
Yüzde 8.76 oranında artışla 2.36 lira fiyatla işlem gören hissede 12, 302, 052 adet işlem