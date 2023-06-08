***PETKM*** PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
08.06.2023 19:31
***PETKM*** PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
26.04.2023, 07.06.2023
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01.01.2023-31.12.2023
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
07.06.2023
Tescil Tarihi
08.06.2023
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
08.06.2023/10848
Açıklamalar
Şirketimizin 2023 faaliyet yılı hesaplarını incelemek üzere PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin denetçi seçimi 08 Haziran 2023 tarihinde tescil edilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1157458
BIST
18:055.554
En Düşük
|Değişim
|: -0,13%
|| -7,18
|Açılış
|: 5.550
|
|Önceki Kapanış
|: 5.561
|
5.459
En Yüksek
5.594
18:0523,0806
En Yüksek
|Değişim
|: -0,75%
|| -0,1747
|Açılış
|: 23,4500
|
|Önceki Kapanış
|: 23,2300
|
23,4698
En Düşük
23,0266
18:0525,1844
En Yüksek
|Değişim
|: 0,96%
|| 0,2398
|Açılış
|: 25,2000
|
|Önceki Kapanış
|: 24,9000
|
25,5728
En Düşük
24,8931
18:051.457,04
En Yüksek
|Değişim
|: 0,42%
|| 6,08
|Açılış
|: 1.457,04
|
|Önceki Kapanış
|: 1.450,96
|
1.480,94
En Düşük
1.448,64
BIST En Aktif Hisseler18:05
|DESPC
|22,44
|37.521.309
|% 10,00
|
|SODSN
|31,90
|3.126.774
|% 10,00
|
|AYCES
|97,45
|44.122.214
|% 9,99
|
|EGPRO
|91,50
|93.254.626
|% 9,98
|
|TETMT
|227,10
|20.483.969
|% 9,98
|
|OTTO
|126,00
|2.941.910
|% -10,00
|
|IMASM
|17,66
|605.361.794
|% -9,99
|
|ETILR
|16,62
|49.571.786
|% -9,97
|
|DOGUB
|15,12
|105.845.520
|% -9,95
|
|ATSYH
|54,95
|4.916.511
|% -9,92
|
|THYAO
|171,60
|7.471.766.411
|% -0,52
|
|KRDMD
|21,18
|4.416.546.923
|% 4,54
|
|AKBNK
|18,65
|4.331.196.700
|% 1,41
|
|YKBNK
|12,40
|4.085.416.658
|% 2,39
|
|SASA
|65,90
|3.607.189.973
|% -0,60
|
|EKGYO
|7,86
|2.881.697.671
|% -1,38
|
|YKBNK
|12,40
|4.085.416.658
|% 2,39
|
|ISCTR
|13,59
|3.530.899.630
|% 2,33
|
|AKBNK
|18,65
|4.331.196.700
|% 1,41
|
|KRDMD
|21,18
|4.416.546.923
|% 4,54
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|23,0759
|23,0806
|% -0,75
|
|Euro
|25,0367
|25,1844
|% 0,96
|
|Sterlin
|28,8855
|29,0304
|% 0,15
|
|Frank
|25,5625
|25,7165
|% 0,43
|
|Riyal
|6,1358
|6,1666
|% -0,77
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.964
|1.964
|24,09
|
|Altın Gr.
|1.457
|1.458
|6,74
|
|Cumhuriyet
|9.886
|10.035
|50,00
|
|Tam
|9.828
|10.096
|50,52
|
|Yarım
|4.764
|4.853
|-16,00
|
|Çeyrek
|2.375
|2.423
|-11,00
|
|Gümüş.Ons
|24,27
|24,29
|0,84
|
|Gümüş Gr.
|17,98
|18,00
|0,45
|
|B. Petrol
|75,88
|75,88
|-1,07
|